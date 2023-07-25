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學「霹靂油俠」鑿油管偷油 賊花95萬買設備僅抽到2萬油

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇／台中即時報導

台中市陳姓男子與凃姓友人看完韓影「霹靂油俠」後，欲仿效劇中情節，以鑿破油管方式偷油，去年間由陳胞姐及其男友擔任金主，出資95萬元，負責購買設備後，由陳等人在彰化、台中等地，尋找適合地點行竊，其中彰化竊油犯行未遂，但在台中清水區有成功破壞油管，竊得2000公升柴油，市價約6萬元，但隨即被中油發現後，循線帶回陳等涉案5人，今依竊盜罪起訴。

起訴指出，陳姓男子（29歲）與凃姓友人（31歲）在看完韓國電影「霹靂油俠（pipeline）」後，認為可以仿效劇中情節，尋找油管位置後，在油管鑿洞方式竊油，陳找來胞姐（30歲）及其陳姓男友（38歲）擔任金主出資，負責出錢購買設備，陳與凃及陳姓共犯（36歲）等3人，則負責尋找竊油地點、鑿穿油管的工作。

去年5月間，陳等人在彰化縣鹿港鎮臨海路附近的水溝涵洞，持鐵鍬、十字鎬、砂輪機等工具，在涵洞內破壞台塑石油公司所有的油管，但最後僅破壞覆蓋油管的水泥、鋼筋，未順利竊得石油。

陳等人在去年7月間又在台中市清水區臨港路附近，發現中油埋藏的油管管線，陳男委由胞姐以假名，向蔡姓屋主承租位於油管附近的鐵皮屋，以作為鑿管的根據地。

陳等人在同年8、9月間，持破壞工具將中油所有的4支油管鑿洞，再焊接閥門後，另接油管，將油透過油管牽引回鐵皮屋內，順利竊得2000公升的柴油（市價約6萬元），中油公司在同年9月21日發現油管壓力異常後報警，警方循線帶回陳等涉案5人，其中一名共犯持有K他命等毒品，中油公司也因油管破損，需要付出161萬元的修繕費用。

台中地檢署今偵結，認定陳等5人涉犯加重竊盜罪，偵結起訴，檢方另審酌陳等人不尋求正常管道謀財，而以不成熟技術竊油，有引發火災等公共危險疑慮，影響民生經濟、社會秩序重大，建請法官從重量刑。

台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供
台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供
台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供
台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供
台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供
台中市陳姓男子等5人涉嫌在彰化、台中等地，模仿電影情節鑿油管偷油，台中地檢署今偵結起訴。圖／警方提供

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