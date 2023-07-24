快訊

兩士兵斷掌...最新調查結果出爐 陸軍：爆炸迫砲彈為馬祖防區回運

台南多區傍晚傳跳電！南科至少10家廠商受影響 台電找到原因了

與颱風賽跑 高雄港：優先處理擱淺漂流貨櫃

中央社／ 高雄24日電

「天使輪」高雄港外海沉沒，貨櫃打撈作業與颱風賽跑，預計今晚8時30分發布海警。高雄港務分公司表示，海警發布後，只要海況允許會持續打撈，並優先處理有飄移風險貨櫃。

高雄港務分公司指出，因應杜蘇芮颱風侵台，要求海事工程團隊把握時間，今明2天優先處理有飄移風險的沿海及近岸擱淺漂流貨櫃，若海象不適合會立即撤回。

交通部次長祁文中今天進駐高雄港應變中心，指揮督導應變處理。祁文中會中指示，航港局與港務公司盤點、強化防颱應變、漂流貨櫃處理，以及船體滲出油污防止等3大面向。

港務公司表示，空拍機今天巡查林園往北至中云港，往南至東港溪出海口，海面皆無油污和漂浮貨櫃，往南至枋寮海域也無發現漂流貨櫃，將依指示儘速處理漂流貨櫃，嚴密監控「天使輪」狀況。

經海委會、海歷公司派遣空拍機積極搜索海域評估，海域已無漂浮零散貨櫃，港務公司也委請海歷公司今明持續監控及搜尋海域，若發現有漂移貨櫃立即處理；若有過往船隻發現漂移貨櫃，也請通報港務公司。

針對沉船船體部分，高雄港務分公司表示，經專家評估，船體目前位於水下37米深處坐底，向右傾斜3度，船體相對穩定且該區水域海床平坦，受颱風侵襲海流造成船體斷裂風險不高。

有關船體油污問題，高雄港務分公司說明，棄船前油閥已關閉，右舷氣孔於昨天封堵，今天也完成船艉人孔蓋封堵作業。另外，海洋委員會已協調除污船「麥寮海洋號」進駐高雄港，「天使輪」如有殘油洩漏可即時吸附處理，避免油污擴散影響周邊海域。

「麥寮海洋號」為國內第1艘專業除污船，由法國(ECOCEANE)船廠製造，2015年11月交船，全船為鋁合金打造，相較鋼構船重量輕，並具有碰撞無火花特性，安全性上更勝一籌；另採用專利水流隧道系統技術，將海面上浮油吸入船內，以物理方式直接進行油水分離，取代傳統式汲油器，協助進行海洋污染事故處理。

高雄港 空拍機 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

杜蘇芮襲台 侯友宜坐鎮指揮要求落實防颱

颱風杜蘇芮可能登台 彰化農民搶收蔬果

天使輪貨櫃打撈293只 高港：估160只進水沉沒

直擊堤岸近百天使輪漂浮櫃擱淺 港務公司：今已打撈293只貨櫃

相關新聞

明顯發黑！萬華7旬獨居翁陳屍床上 獨生子聞訊急北上

台北市萬華區7旬沈姓老翁，今天早上被發現陳屍在住家床上，身體明顯發黑，粗估死亡一日，警方勘查現場排除外力因素，經查他獨居...

婦投資虛擬貨幣遭詐700萬 警用「100萬假鈔」埋伏逮車手

台北市6旬陳姓婦人日前誤信網上投資廣告，陸續投入700萬元，孰料要獲利結清時發現根本無法出金，認定遭詐報警。警方獲報，跟...

天使輪沉船數百貨櫃漂流外海 最高檢蒐集資料進行分案

總達16145噸帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」於本月20日停泊高雄港外海因不明原因船身傾斜沉沒後，至今仍有數百貨櫃漂...

受刑人檢舉！4度偷遞香菸給黑道大老 台北看守所管理員慘了

法務部矯正署台北看守所戒護科張姓管理員，前年11月多次在晚上遞菸給看守所內一名朱姓收容人所在的忠孝三舍，被其他受刑人檢舉...

影片曝光！高雄機車直撞左轉曳引車命危 駕駛肇逃落網

蘇姓男子今天下午4時許騎機車行經高雄沿海二路，疑闖紅燈，適盧姓男子駕駛曳引車左轉，蘇來不及閃避當場撞及曳引車右後輪倒地，...

虎頭山驚魂夜！桃園8旬翁爬山失聯 郊外過夜15小時尋獲

桃園市龜山區虎頭山步道一名82歲老翁昨下午登山散心，不料在山上失聯，經警消耗時近15小時全力搜救，老翁今中午順利獲救，送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦