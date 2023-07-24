與颱風賽跑 高雄港：優先處理擱淺漂流貨櫃

「天使輪」高雄港外海沉沒，貨櫃打撈作業與颱風賽跑，預計今晚8時30分發布海警。高雄港務分公司表示，海警發布後，只要海況允許會持續打撈，並優先處理有飄移風險貨櫃。

高雄港務分公司指出，因應杜蘇芮颱風侵台，要求海事工程團隊把握時間，今明2天優先處理有飄移風險的沿海及近岸擱淺漂流貨櫃，若海象不適合會立即撤回。

交通部次長祁文中今天進駐高雄港應變中心，指揮督導應變處理。祁文中會中指示，航港局與港務公司盤點、強化防颱應變、漂流貨櫃處理，以及船體滲出油污防止等3大面向。

港務公司表示，空拍機今天巡查林園往北至中云港，往南至東港溪出海口，海面皆無油污和漂浮貨櫃，往南至枋寮海域也無發現漂流貨櫃，將依指示儘速處理漂流貨櫃，嚴密監控「天使輪」狀況。

經海委會、海歷公司派遣空拍機積極搜索海域評估，海域已無漂浮零散貨櫃，港務公司也委請海歷公司今明持續監控及搜尋海域，若發現有漂移貨櫃立即處理；若有過往船隻發現漂移貨櫃，也請通報港務公司。

針對沉船船體部分，高雄港務分公司表示，經專家評估，船體目前位於水下37米深處坐底，向右傾斜3度，船體相對穩定且該區水域海床平坦，受颱風侵襲海流造成船體斷裂風險不高。

有關船體油污問題，高雄港務分公司說明，棄船前油閥已關閉，右舷氣孔於昨天封堵，今天也完成船艉人孔蓋封堵作業。另外，海洋委員會已協調除污船「麥寮海洋號」進駐高雄港，「天使輪」如有殘油洩漏可即時吸附處理，避免油污擴散影響周邊海域。

「麥寮海洋號」為國內第1艘專業除污船，由法國(ECOCEANE)船廠製造，2015年11月交船，全船為鋁合金打造，相較鋼構船重量輕，並具有碰撞無火花特性，安全性上更勝一籌；另採用專利水流隧道系統技術，將海面上浮油吸入船內，以物理方式直接進行油水分離，取代傳統式汲油器，協助進行海洋污染事故處理。