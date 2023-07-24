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影／泰山鐵皮工廠大火燒毀3千平方米 3人燒燙傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今天上午10時發生在新北市泰山區泰林路二段，台塑加油站隔壁的連棟鐵皮廠房大火，消防局已在11時許通報撲滅，目前仍在處理殘火，燃燒面積超過3千平方公尺，3人受到燒燙傷送醫。

這起火警初期通報為家具工廠冒出大量濃煙，消防隊趕抵時已經全面燃燒，後續共增派81車、194人趕往搶救，11時1分通報火勢熄滅，連棟式廠房共有3家工廠燒毀，包括「華弘傢俱」約2200平方公尺、「禾松汽車美容」約660平方公尺、「大順傢俱」約380平方公尺，燃燒面積合計3240平方公尺。

這場火警目前造成3人受傷，包括「華弘傢俱」1名年約30餘歲男性，右手、右腳20%面積一度燒燙傷，送輔大醫院。「禾松汽車美容」2名年約50歲男性，1人雙手18%面積一度燒燙傷送輔大醫院、1人雙手18%面積、臉部5%面積一度燒燙傷，送衛福部台北醫院。3人送醫途中皆清醒。起火原因待查。

新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，火場隔壁就是台塑加油站。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，火場隔壁就是台塑加油站。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／消防局提供
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／消防局提供
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／消防局提供
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／消防局提供
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
新北市泰山區泰林路二段上午發生鐵皮工廠大火，燒毀3家工廠共計3240平方公尺，3人受傷送醫。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人

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