影／泰山鐵皮工廠大火燒毀3千平方米 3人燒燙傷送醫

今天上午10時發生在新北市泰山區泰林路二段，台塑加油站隔壁的連棟鐵皮廠房大火，消防局已在11時許通報撲滅，目前仍在處理殘火，燃燒面積超過3千平方公尺，3人受到燒燙傷送醫。

這起火警初期通報為家具工廠冒出大量濃煙，消防隊趕抵時已經全面燃燒，後續共增派81車、194人趕往搶救，11時1分通報火勢熄滅，連棟式廠房共有3家工廠燒毀，包括「華弘傢俱」約2200平方公尺、「禾松汽車美容」約660平方公尺、「大順傢俱」約380平方公尺，燃燒面積合計3240平方公尺。