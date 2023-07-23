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車被人開走衝撞警臨檢點 車主用一招撤銷18萬罰單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子在去年間收到罰單，因其名下轎車衝撞警方設置臨檢點，因查無駕駛為何人，因此告發吳18萬元罰單、吊銷駕照3年，吳查出當時車子是被王姓男子借走後，以網路申請轉歸責，但王男否認，裁決處又將罰單寄給吳，吳在同年5月間帶著王男前往裁決處辦理歸責後，裁決處以王男事後改口，又將罰單轉給吳，吳打行政訴訟，法官判吳免罰。

判決指出，吳姓男子名下的轎車在去年3月5日深夜11時許，開車行經西屯區時，衝撞警方設置的酒駕臨檢點，警方因查無駕駛為何人，因此告發吳男，吳男在3月間收到罰單後，不明就裡，詢問同事才知車子是被王男借走，因此透過網路申請歸責給王男。

不過王男提出異議，表示不認識吳男，也沒有開走吳男的車輛，吳男又收到裁決處寄發的舉發通知單後，在同年5月24日帶著王男到案辦理歸責，由王男親自簽收交通違規舉發通知單。

王男在同年6月27日後又向台中市交通事件裁決處異議，辯稱「車主利用我，將罰單移轉給我，事後又不負責」，裁決處因此依法裁罰吳男18萬元、註銷駕照3年。

吳男不服打行政訴訟，辯稱當時駕駛是王男，也有帶王男前往裁決處簽收通知單，不應裁罰他18萬元、吊銷駕照。

台中地院審理後認定，吳男已在去年5月24日帶著王男前往裁決處辦理歸責，王男也親自簽收，客觀上已能明確轉歸責的對象，裁決處並非不能據以後續調查，裁決處不能以王男單方面辯詞，就免除後續調查的職責，把罰單列管於吳男，裁決處處分不合法，撤銷處分，判吳男免罰，仍可上訴。

台中市吳姓男子的轎車遭人開走後，衝撞臨檢點，裁決處開罰吳18萬元、吊銷駕照，吳向台中地院提起行政訴訟，獲免罰。圖／本報資料照
台中市吳姓男子的轎車遭人開走後，衝撞臨檢點，裁決處開罰吳18萬元、吊銷駕照，吳向台中地院提起行政訴訟，獲免罰。圖／本報資料照

罰單 駕照 臨檢

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