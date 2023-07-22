影／高雄遊行爭路權 台南車禍女童父拿遺物哭喊：要完成女兒使命

由高中生發起的「下一代學生行人路權聯盟」，今天下午在高雄市文化中心，集結近千人舉辦行人路權遊行，訴求要「以人為本」作道路規畫依據，5月份在臺南斑馬線上遭撞死的2歲女童余父，手拿女兒遺物到場聲援。高雄市府交通局副局長黃榮輝回應遊行訴求，指市府已擴大預算規模，營造友善行人環境。

發起遊行的總召之一道明中學學生游立維表示，這幾年談灣道路規畫都站在汽車角度思考，但「下了車每個人都是行人」，希望透過遊行，喚起民眾重視行人路權。

共同發起的總召高師大附中學生王晉謙說，學生是糟糕道路設計下最大受害者，只能靠雙腿走路、騎自行車，確時常面臨嚴重事故，這次要為所有路上的行人發聲。

手拿心愛女兒遺物的余父，在遊行會場哽咽表示，這是我女兒最愛的包包，在事發當天濺滿血跡，這次特別帶來遊行，要告訴大家我們非常難過但沒有逃避，要完成女兒在天上使命，督促政府做出道路改革，檢討行人道路設計不良，落實人本交通。余父語畢，現場響起陣陣「加油！」，為余父打氣。

行人路權遊行在下午4點從高雄市文化中心出發，行經五福一路、和平一路、四維二路抵達高雄市府，向市府代表黃榮輝遞交訴求書，再行經青年一路、廣州一街返抵文化中心。

代表高雄市府接下訴求書的黃榮輝表示，路權團體所提訴求，與市府規畫施政方向一致，今年增加95%共編列10.6億預算改善行人用路環境，並調整人行道、路口設施、道路標線、號誌等提供優質行人環境，也向中央建議檢討現行考照、換照制度，要與民間合作軟硬兼施，達成交通零死亡願景。