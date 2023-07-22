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北市松山商辦大樓頂墜落 47歲男當場重傷送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓男子今午3時許從台北市松山區一處商辦大樓高處墜落，送醫不治，警方介入後排除外力介入，初判邱男久病纏身、情緒不穩而輕生，確切死因仍待相驗釐清。

警方調查，松山分局警方下午3時許獲報，松山區民生東路四段一處商辦大樓有民眾墜樓，救護人員到場將男子送往國泰醫院搶救，仍宣告不治。

大樓保全說，案發時聽聞巨響，循聲查看，發現男子倒臥大樓中庭，有明顯外傷，立刻報警處理。

員警調查，47歲邱姓男子平時就在該大樓某公司上班，相關監視器畫面顯示，邱男下午獨自搭乘電梯上樓，研判是從大樓頂12樓高處墜落，現場未發現留有遺書、隨身物品等。

據悉，邱男長期身體不適，日前曾開刀治療，疾患仍未根除，導致情緒低落；邱男家屬獲悉後表示，邱男平時未有輕生念頭，不敢相信墜樓死亡。

警方表示，全案初步排除外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

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大樓保全說，案發時聽聞巨響，循聲查看，發現男子倒臥大樓中庭，有明顯外傷，立刻報警處理。記者李隆揆／翻攝
大樓保全說，案發時聽聞巨響，循聲查看，發現男子倒臥大樓中庭，有明顯外傷，立刻報警處理。記者李隆揆／翻攝

情緒 監視器 保全

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