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女大生遭冷氣砸死…民眾公車站旁獻花束悼念 學長心痛：去做快樂天使

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市板橋區新埔捷運站一名政大黃姓女大生等公車時，遭掉落的冷氣砸中送醫後不治身亡，民眾對於發生此憾事皆深表痛心，不少民眾在現場擺上百合及白玫瑰悼念，也有該校的學長在現場獻上粉色玫瑰寫著「去天上做個快樂的天使」。

這起令人遺憾的事件發生後，新北市勞檢處即起隨機抽查冷氣安裝安全規範，肇事工人除依過失致死罪送辦、也遭職安法開30萬元，而民眾則相當痛心發生此憾事，近日陸續有民眾在案發現場送上百合及白玫瑰位黃姓女大生悼念。

除有政大學長留言哀悼，也有民眾留言希望地藏王菩薩能帶領黃姓女大生無罣礙的一路好走。現場民眾則表示，台灣工安向來不夠嚴謹，不只經常發生勞工意外身亡事件，這次冷氣墜落更帶走一條無辜生命，政府應嚴格執行工安規範，保障民眾生命財產安全。

不少民眾在現場擺上百合及白玫瑰悼念。記者李定宇／攝影
不少民眾在現場擺上百合及白玫瑰悼念。記者李定宇／攝影
民眾留言希望地藏王菩薩能帶領黃姓女大生無罣礙的一路好走。記者李定宇／攝影
民眾留言希望地藏王菩薩能帶領黃姓女大生無罣礙的一路好走。記者李定宇／攝影
該校的學長在現場獻上粉色玫瑰寫著「去天上做個快樂的天使」。記者李定宇／攝影
該校的學長在現場獻上粉色玫瑰寫著「去天上做個快樂的天使」。記者李定宇／攝影
不少民眾在現場擺上百合及白玫瑰悼念。記者李定宇／攝影
不少民眾在現場擺上百合及白玫瑰悼念。記者李定宇／攝影

冷氣 工安 新北 政大

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