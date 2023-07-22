快訊

國家級警報響！ 新北三峽、桃園復興「山區暴雨」 4縣市大雷雨開轟

周六午後雨神搗亂 北北基等11縣市防強降雨、雷擊及強陣風

五億高中生是偽造文書共犯？律師聲請複製卷證 1理由被駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倒車滑落釀意外…桃源谷爬山秘境路狹坡斜 女駕駛連人帶車摔落喪命

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

林姓66歲婦人與李姓友人今天相約，到新北貢寮區桃源谷步道內寮線爬山，林開車到達蕭家莊三合院前空地要停車時，不慎墜落20米深山谷死亡。警方調查發現，空地與邊坡沒有阻隔又有斜坡，且長滿草阻擋，林因不熟路況倒車時滑下邊坡釀成意外。

林姓、李姓同為60多歲婦人一起出遊爬山，今天上午10點38分，林女開車到新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處蕭家莊公廁前時，李女先下車，林女在停車時，因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落處約有20米深，11時10分救出送醫仍回天乏術。

警方到現場勘查，發現現場是三合院院前一處空地，很多要上山的民眾會把車停在此處，但地方不大，路旁就是邊坡，空地與邊坡間有一點斜度，路旁也沒有阻擋的設施，加上草叢阻擋，稍一不慎就可能滑落。

警方發現，小客翻滾一圈後墜落，車頂撞擊在石頭上，林女因撞擊頭部，身上有多處傷痕，當場就沒了呼吸心跳，搶救仍無效，同行友人相當哀慟，只說瞬間車子就掉下去了。警方已採證並報請檢方相驗調查。

警方研判，林女已有年紀，可能因路況及現場環境不熟，才會失控連人帶車翻落山谷，同行友人也受到驚嚇。

據當地民眾指出，桃源谷有4條登山路線，山友較常去及推薦的是桃源谷步道內寮線，約爬山半小時可登頂到上面的大草原欣賞美景，被稱為CP值最高的登山步道。依導航抵達桃源谷內寮線前200公尺會到蕭家莊，路旁有一塊空地，可停車。

桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝
桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝
桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝
桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝
桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝
桃園谷大草原爬山秘境，停車處狹小路旁斜坡不熟女喪命。記者游明煌／翻攝

貢寮 山友 登山步道 新北

延伸閱讀

特色門市+1！ 星巴克桃園「春日門市」開幕活動5好禮 加購「琥珀女神杯碗」享特大杯買一送一

賞飛機吃美食 機場公司推桃園一日遊

桃園凌晨車禍傳員警拔槍阻肇事者逃逸 警澄清無此事

桃園竊盜通緝犯南下台南跑路 摸走超商3千元不到1小時後落網

相關新聞

疑倒車不慎…桃源谷女駕駛連人帶車墜20米邊坡 OHCA送醫不治

一名60多歲婦人今天上午10點多，開車在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處，疑因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落約2...

影／無照少年騎車擦撞起火…波及300多萬BMW X4成火燒車 車主崩潰：才剛買2個月

高雄17歲許姓少年今天上午無照騎機車，在三民區九如一路欲超車，和前方2輛機車擦撞，3車倒地，後方1騎士煞車不及自摔，未料...

影／衰男急煞停讓闖紅燈行人「慘遭後車撞」 警到場說1句話惹怒他

藍姓男子停讓違規闖紅燈女子與另車發生碰撞，女子沒停下腳步查看，而是迅速走進新北市新莊區丹鳳捷運站內。藍男無奈報警協處，卻...

天使輪貨櫃漂流鳳鼻頭直撲漁港 海巡無人機出動監控

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天淀泊高雄港外海沉沒，上千只貨櫃四處漂流，海巡署第五岸巡隊今天飛出無人機，發現已有數十只貨櫃漂到...

桃源谷大草原爬山秘境路狹坡斜 女駕駛連人帶車摔落喪命

林姓66歲婦人與李姓友人今天相約，到新北市貢寮區桃源谷步道內寮線爬山，林開車到達蕭家莊三合院前空地要停車時，不慎墜落20...

連安全帽也偷！台南警1個多月調閱上百監視器逮4男女

台南市警三分局上月中旬據報，安南區永續三街處住宅大樓前機車安全帽不翼而飛，1個多月調閱上百監視器，發現28歲王男、25歲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦