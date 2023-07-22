倒車滑落釀意外…桃源谷爬山秘境路狹坡斜 女駕駛連人帶車摔落喪命

林姓66歲婦人與李姓友人今天相約，到新北市貢寮區桃源谷步道內寮線爬山，林開車到達蕭家莊三合院前空地要停車時，不慎墜落20米深山谷死亡。警方調查發現，空地與邊坡沒有阻隔又有斜坡，且長滿草阻擋，林因不熟路況倒車時滑下邊坡釀成意外。

林姓、李姓同為60多歲婦人一起出遊爬山，今天上午10點38分，林女開車到新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處蕭家莊公廁前時，李女先下車，林女在停車時，因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落處約有20米深，11時10分救出送醫仍回天乏術。

警方到現場勘查，發現現場是三合院院前一處空地，很多要上山的民眾會把車停在此處，但地方不大，路旁就是邊坡，空地與邊坡間有一點斜度，路旁也沒有阻擋的設施，加上草叢阻擋，稍一不慎就可能滑落。

警方發現，小客翻滾一圈後墜落，車頂撞擊在石頭上，林女因撞擊頭部，身上有多處傷痕，當場就沒了呼吸心跳，搶救仍無效，同行友人相當哀慟，只說瞬間車子就掉下去了。警方已採證並報請檢方相驗調查。

警方研判，林女已有年紀，可能因路況及現場環境不熟，才會失控連人帶車翻落山谷，同行友人也受到驚嚇。

據當地民眾指出，桃源谷有4條登山路線，山友較常去及推薦的是桃源谷步道內寮線，約爬山半小時可登頂到上面的大草原欣賞美景，被稱為CP值最高的登山步道。依導航抵達桃源谷內寮線前200公尺會到蕭家莊，路旁有一塊空地，可停車。