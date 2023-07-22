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高雄住宅式宮廟車庫冒火舌鞭炮砰砰響 2租戶聽警報逃出
近期南部宮廟多辦理神明祝壽活動，位高雄仁武大正路上某住宅式宮廟，今天上午6時21分許，疑似車庫內神壇起火黑煙四起，當時有晨運民眾路過發現趕緊報案，該棟2男租戶聽見住警器聲即時逃出，消防員表示，這場火勢造成該戶一樓車庫全毀，且火煙燒破隔壁2戶天花板，所幸無人員傷。
據悉，這起火警發生在高雄仁武的連棟住宅區，消防局接獲報案後，隨即派遣10車24人前往救援，火勢在15分鐘以內獲得控制，6時41分許全面撲滅。
消防局指出，目前新建透天厝一樓常是車庫，有些外頭搭有半透明遮雨棚，而這棟起火住宅屬連棟式住宅，因此火舌不僅嚴重燒毀該戶車庫及一樓半戶外交誼廳空間，就連隔壁車庫頂棚也被火煙燒穿，無辜遭受波及。
近年有不少宮廟設置在住宅區內，而最近南部廟會活動頻繁，消防員表示，發生火警的該戶屬住宅式宮廟，民眾將神壇、鞭炮、祭祀物品等全放置車庫內，因此，當大火全面燃燒時，不斷有鞭炮被引燃炸裂作響，險象環生。
「起火原因，尚待調查。」消防員表示，該車庫並無停放車輛，但有幾尊醒獅、木造雕像全毀、車庫磁磚毀損脫落、易燃家具、雜物全壞光光，粗估燃燒面積約30平方公尺，損失金額難以計算。
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