快訊

NONO丟臉丟到國外！BBC大報台灣MeToo群狼亂舞

江啟臣赴美為侯友宜「開路」 美方最關切3件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄住宅式宮廟車庫冒火舌鞭炮砰砰響 2租戶聽警報逃出

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

近期南部宮廟多辦理神明祝壽活動，位高雄仁武大正路上某住宅式宮廟，今天上午6時21分許，疑似車庫內神壇起火黑煙四起，當時有晨運民眾路過發現趕緊報案，該棟2男租戶聽見住警器聲即時逃出，消防員表示，這場火勢造成該戶一樓車庫全毀，且火煙燒破隔壁2戶天花板，所幸無人員傷。

據悉，這起火警發生在高雄仁武的連棟住宅區，消防局接獲報案後，隨即派遣10車24人前往救援，火勢在15分鐘以內獲得控制，6時41分許全面撲滅。

消防局指出，目前新建透天厝一樓常是車庫，有些外頭搭有半透明遮雨棚，而這棟起火住宅屬連棟式住宅，因此火舌不僅嚴重燒毀該戶車庫及一樓半戶外交誼廳空間，就連隔壁車庫頂棚也被火煙燒穿，無辜遭受波及。

近年有不少宮廟設置在住宅區內，而最近南部廟會活動頻繁，消防員表示，發生火警的該戶屬住宅式宮廟，民眾將神壇、鞭炮、祭祀物品等全放置車庫內，因此，當大火全面燃燒時，不斷有鞭炮被引燃炸裂作響，險象環生。

「起火原因，尚待調查。」消防員表示，該車庫並無停放車輛，但有幾尊醒獅、木造雕像全毀、車庫磁磚毀損脫落、易燃家具、雜物全壞光光，粗估燃燒面積約30平方公尺，損失金額難以計算。

高雄市仁武區住宅式宮廟發生車庫火警。記者古和純／翻攝
高雄市仁武區住宅式宮廟發生車庫火警。記者古和純／翻攝

消防員 透天厝 火災

延伸閱讀

偷天換日瞞不過 新北消防員汽車換機車牌偷停汽車格遭處分

中職／雄鷹攜手高雄捐血中心 洪總「熱血」響應

影／金門驚傳鐵皮屋火警火勢猛烈 受困婦人送醫不治

影／高雄3機車超車擦撞瞬間起火 路旁BMW和Nissan遭波及燒成一片火海

相關新聞

疑倒車不慎…桃源谷女駕駛連人帶車墜20米邊坡 OHCA送醫不治

一名60多歲婦人今天上午10點多，開車在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處，疑因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落約2...

影／無照少年騎車擦撞起火…波及300多萬BMW X4成火燒車 車主崩潰：才剛買2個月

高雄17歲許姓少年今天上午無照騎機車，在三民區九如一路欲超車，和前方2輛機車擦撞，3車倒地，後方1騎士煞車不及自摔，未料...

影／高雄3機車超車擦撞瞬間起火 路旁BMW和Nissan遭波及燒成一片火海

高雄市三民區今天上午8時26分許發生一起車禍意外，一群機車騎士騎車行經九如一路國立科工館前，疑有騎士欲超車釀3機車擦撞後...

影／衰男急煞停讓闖紅燈行人「慘遭後車撞」 警到場說1句話惹怒他

藍姓男子停讓違規闖紅燈女子與另車發生碰撞，女子沒停下腳步查看，而是迅速走進新北市新莊區丹鳳捷運站內。藍男無奈報警協處，卻...

迷途8旬老嫗認出自己照片 台南警接力幫她找到回家路

台南東區前晚大雨滂沱，8旬吳姓老嫗推著菜籃車步履蹣跚，全身已溼透，市警一分局據報後將她帶返所內安置，多次比對身分未果，便...

行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

「下一代學生行人路權聯盟」今天在高雄文化中心舉辦「捍衛我們的路-行人路權大遊行」（ https://udn.com/news/story/7327/7313737 ），主辦方昨天深夜在臉書粉專呼籲公民參與，「沒有人應該死於交通意外」。日前斑馬線車禍不治女子的丈夫（ https://udn.com/news/story/7323/7313152 ）也透過PTT喊話，希望網友能參與今天高雄、820凱道的行人路權遊行，「讓憾事不再發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦