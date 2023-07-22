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高雄3機車超車擦撞瞬間起火 路旁BMW和Nissan遭波及燒成一片火海

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區今天上午8時26分許發生一起車禍意外，一群機車騎士騎車行經九如一路國立科工館前，疑有騎士欲超車釀3機車擦撞後倒地，另1名騎士急煞自摔，前方倒地機車竟瞬間起火燃燒，幸騎士及時起身，4人受輕傷，但路旁的BMWNissan卻慘遭波及被燒毀，肇事者恐賠慘。

警方初步調查，車禍發生前，一名年輕機車騎士疑似想要超車前方兩輛機車，因未拿捏好距離，導致3機車擦撞後倒地，後方1名騎士看到前面有騎士摔車，緊急煞車自摔，前方倒地機車此時卻瞬間起火燃燒。

由於起火機車靠近路旁停車格內的紅色Nissan，火勢延燒Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防局獲報趕抵，射水線搶救，火勢撲滅，但紅色Nissan已燒毀，BMW則車頭受損嚴重。

警方指出，該起車禍導致4名騎士受傷，所幸均為輕傷，1人被送醫治療，其餘3人自行就醫；詳細車禍肇責由警方調查釐清。

高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車瞬間起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車瞬間起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海。記者石秀華／翻攝
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車禍 Nissan BMW

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