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影／上古詐騙梗誆騙六旬婦「健保卡遭盜刷」 警：聽到這種直接掛掉
高雄旗津65歲許姓婦人日前接獲聲稱是健保局專員的來店，對方告知許婦「健保卡遭盜刷」，威脅婦人匯款2萬元做為後續處理費用，許婦信以為真擔憂留下不良紀錄，焦急致電里長求助，里長一聽直覺老梗向警方報案，警強調，健保局不曾致電民眾「要求匯款」，許婦靜下來回想才驚覺差點受騙。
鼓山分局旗津分駐所巡佐陳昆章、警員黃慈婷周三下午3時許，接獲里長報案指稱，里民疑似接獲詐騙電話，擔心不已。2警到場後，婦人還是嚇得全身發抖、語意不清，在女警安撫下，才娓娓道來接獲自稱是健保局人員的來電。
對方聲稱，許婦因健保卡遭人盜刷醫療費用，需立即繳清欠款2萬元，否則，將留下不良紀錄，無法享用健保資源，並且還向婦人確認其他家人的工作現況，讓婦人幾乎不疑有他。
「這種一聽直接掛掉就好！」女警黃慈婷說著，並與鄰居一同安撫許婦緊張情緒，警表示，保證健保局不會打電話「要求匯款」，更不會使用威脅字眼恐嚇民眾，許婦冷靜回想，對方的確不時在電話中，趁人心慌之餘，用言語威脅，語氣也與一般接觸的公務員不同，才終於放下心中的大石。
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