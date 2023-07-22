聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁白牌車載客被抓 扣雙照、罰鍰10萬起

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗監理站與警方在苗栗高鐵站查獲75歲鄭姓老翁駕駛白牌車違規載客，隨即開罰。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站與警方在苗栗高鐵站查獲75歲鄭姓老翁駕駛白牌車違規載客，隨即開罰。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站前天下午會同警方在苗栗高鐵站攔檢可疑車輛，發現75歲鄭姓老翁駕駛開白牌車載客，經調查確定買賣雙方約定200元車資，當場開單並吊扣牌照、駕照，而鄭翁恐因200元的車資面臨10萬元高額罰鍰，得不償失。

苗栗監理站表示，監理站以往查獲的白牌車司機以青壯族群居多，年逾七旬者相當罕見，前天也是監理站首度在苗栗高鐵站進行稽查，由於鄭翁和乘客均承認雙方約定從後龍桑耶寺到高鐵站車資200元，因此當場開單並吊扣駕照、牌照。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車載客，依據公路法可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照和汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，甚至吊銷，且未滿2年不得再請領或考領。若是合法車行掩護非法，最重可廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風。

蘇淑賢也說，白牌計程車無乘客險及相關保險，搭乘毫無保障，如果發生事故也求償無門，呼籲民眾千萬不要為了一時方便搭乘。

監理站 駕照 高鐵 計程車 保險

延伸閱讀

不用開了！75高齡司機駕白牌車被查獲罰10萬加扣雙照

助扣牌車「起死回生」 檢廉約談4警30人 仁武警15萬交保

台中「車聚榜首」消風？暑假20天超速罰單296張少一半

台中暑期機車駕訓班爆3倍 考取肇事風險降3成5

相關新聞

老翁白牌車載客被抓 扣雙照、罰鍰10萬起

苗栗監理站前天下午會同警方在苗栗高鐵站攔檢可疑車輛，發現75歲鄭姓老翁駕駛開白牌車載客，經調查確定買賣雙方約定200元車...

熱水器沒關 桃園龜山一氧化碳中毒 2死1傷

桃園市龜山區一戶民宅昨清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警消獲報調查認為，可能是洗澡用熱水器沒關，陽台做了封閉型...

彰縣道139「死亡彎」 跑車撞成火球

彰化縣道139線風景優美，死亡車禍事故頻傳。前晚發生百萬跑車失控撞上路樹，跑車起火燃燒，幸好路過機車、自行車騎士把駕駛拉...

影／桃機國賓門屋頂晚間驚傳火警 初步研判為電線短路

桃園機場今晚驚傳火警，位於第一航廈出境管制區內的B9候機室屋頂突然起火燃燒，所幸火勢不大在接獲通報後立即被機場消防隊撲滅...

農機具倉庫起火險延燒民宅 消防人員及時撲滅火勢

台南市官田區一處農機具倉庫晚間突然發生火警，由於內部放置油料等易燃物，火勢一發不可收拾，且緊鄰民宅，有延燒之虞，南市消防...

影／基隆大樓掉「整排磚磈」砸車 車主嘆：板橋才冷氣機砸死人

新北市昨天發生驚悚冷氣機從17樓掉落砸死女大生意外，基隆昨晚安樂區基金一路一處大型集合住宅，也發生7樓頂的整排磚磈砸落，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦