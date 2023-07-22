老翁白牌車載客被抓 扣雙照、罰鍰10萬起

苗栗監理站與警方在苗栗高鐵站查獲75歲鄭姓老翁駕駛白牌車違規載客，隨即開罰。圖／苗栗監理站提供 苗栗監理站前天下午會同警方在苗栗高鐵站攔檢可疑車輛，發現75歲鄭姓老翁駕駛開白牌車載客，經調查確定買賣雙方約定200元車資，當場開單並吊扣牌照、駕照，而鄭翁恐因200元的車資面臨10萬元高額罰鍰，得不償失。

苗栗監理站表示，監理站以往查獲的白牌車司機以青壯族群居多，年逾七旬者相當罕見，前天也是監理站首度在苗栗高鐵站進行稽查，由於鄭翁和乘客均承認雙方約定從後龍桑耶寺到高鐵站車資200元，因此當場開單並吊扣駕照、牌照。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車載客，依據公路法可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照和汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，甚至吊銷，且未滿2年不得再請領或考領。若是合法車行掩護非法，最重可廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風。

蘇淑賢也說，白牌計程車無乘客險及相關保險，搭乘毫無保障，如果發生事故也求償無門，呼籲民眾千萬不要為了一時方便搭乘。