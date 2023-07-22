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彰縣道139「死亡彎」 跑車撞成火球

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導

彰化縣139線車禍頻傳，前晚有輛百萬跑車衝撞路樹，跑車燒成廢鐵，駕駛被路過騎士救出，幸無大礙。圖／民眾提供
彰化縣139線車禍頻傳，前晚有輛百萬跑車衝撞路樹，跑車燒成廢鐵，駕駛被路過騎士救出，幸無大礙。圖／民眾提供
彰化縣道139線風景優美，死亡車禍事故頻傳。前晚發生百萬跑車失控撞上路樹，跑車起火燃燒，幸好路過機車、自行車騎士把駕駛拉出車外，最後無大礙。警方表示，139線芬園鄉大彰路五段9.5公里處號稱「死亡彎道」，2個月來有3件機車自撞，造成2死5傷，前晚又添1死，將派「追焦手」嚴格執法。

警方調查，前晚6點多，有輛豐田跑車行經彰化市139線虎崗路過彎後，突衝向路旁撞上路樹後翻覆，後方機車、自行車騎士見狀，趕緊衝向前救人，將受困車內的駕駛拉出來，跑車隨即起火，火勢越燒越猛烈，消防人員到場撲滅火勢，跑車也燒成廢鐵。

警方初步研判，駕駛過彎時車速過快，操作不當而失控撞上路樹，駕駛無酒駕，肇事原因仍待釐清。彰化縣警局統計，自2019年至2022年為止，共有9人在139線車禍死亡，主要是過彎時撞擊路樹、護欄、墜落山坡或與對向來車相撞造成。

彰化139線彎道多，許多重機族喜歡到此飆車，警方也加強測速取締。不過，2個月來已發生2起死亡車禍，今年5月2名少年共乘機車，行經芬園鄉139線時，機車撞上路樹，17歲少年胸部撞到變形，傷重不治，另名少年撞斷腿；本月15日有名20歲女子騎重機行經139線20K「死亡彎道」，撞上路樹與護欄，頭部重創身亡。

彰化警分局長張明盛說，139線近期車禍傷亡案件都在大彰路5段9.1公里路段過彎處，將協調縣府工務處，在彎道設置防護桶，降低衝撞力道。

許多機車族在此壓車過彎，將指派員警扮演「追焦手」，拍到危險駕駛行為就以公共危險罪移送法辦。

路樹 跑車 重機 自撞 自行車 測速 機車族

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