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影／基隆大樓掉「整排磚磈」砸車 車主嘆：板橋才冷氣機砸死人
新北市昨天發生驚悚冷氣機從17樓掉落砸死女大生意外，基隆昨晚安樂區基金一路一處大型集合住宅，也發生7樓頂的整排磚磈砸落，下方一輛自小客被砸中，引擎蓋凹陷、擋風玻璃全碎裂，住戶看到都嚇了一大跳，幸好當時沒有人。車主驚嘆，「板橋才發生冷氣機砸死人」。
基金一路一處集合式住宅社區，昨晚6點多突出傳出數聲巨響，疑似有重物從上方墜落，當時天還沒有暗，住戶發現有一輛自小客附近砸落數塊磚塊，車子被砸中，其他還有多塊散落車道上，令人怵目驚心。
林姓車主衝出來看，發現自己的愛車被砸中，他表示，板橋才發生冷氣機砸死人，沒想到自己的車也被砸，慶幸當時自己沒有在車子上，否則會出人命的。
「好大聲，大家都跑出來看，幸好沒有砸到人，真的很危險，住戶會很擔心」，「砸到會死人，應全面普查」住戶表示。
「當時正在看電視新聞，正播著板橋冷氣機砸死女大學生的新聞，沒想到基隆也有從天而降的意外，幸好掉的不是冷氣機。」一名住戶說
社區管委會楊姓總幹事說，會先把頂樓圍牆有問題的敲除，不要再掉落，再來進行補強，還好當時下方沒有人通行，先請車主估價，再由管委會討論賠償問題。目前已先在附近圍起來，並貼公告提醒住戶不要靠近。
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