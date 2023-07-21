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天使輪沉船十幾貨櫃飄到小琉球 港務公司調船打撈
帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨在高雄港外海因不明原因進水沉沒，船上大量貨櫃落海，隨海流往南漂流，嚴重影響航安，有漁民行經回報，其中約有10個貨櫃接近小琉球航道；琉球區漁會股長曾毓宗表示，因為海流關係，約有2、30個貨櫃朝小琉球飄來，已通知漁民，並聯絡安檢站在漁船出港前提醒，目前尚未接獲漁船撞擊通報，目前港務公司已調拖船進行打撈。
該貨櫃船於今距離高雄一港口南堤外約2.8海浬處，因不明原因進水，造成船體向左傾斜，船長、船員全數棄船順利獲救，而載運的1349只空櫃，隨船隻沉沒陸續漂浮海上，造成船隻出入危險，並隨海流從高雄朝南漂流，今下午1點半左右有小琉球漁民回報指，目前航道已約有10個貨櫃。
琉球區漁會股長曾毓宗表示，接獲消息立即在漁民群組發布消息，並聯絡安檢站在漁船出港前提醒漁民要注意航行安全，另因為海流關係，約有2、30個貨櫃朝小琉球飄來，已通知漁民，並聯絡安檢站在漁船出港前提醒，目前尚未接獲漁船撞擊通報。
琉球區漁會表示，已將資訊通報給高雄商港港務電台，目前港務公司已調度8艘公、民營拖船進行打撈。
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