天使輪凌晨高雄外海沉沒 港務公司急設攔油索、打撈

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天因不明原因船體進水持續傾斜最終棄船，船上19名船員在海巡署協助下全數獲救。高雄港務分公司連夜進行搜尋與打撈作業，今天上午也在沉船周圍圍設攔油索，並調派船舶於沉船周圍執行監控。另為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，也協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒。

高雄港務分公司表示，昨天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜的帛琉籍船舶「天使輪」，經海巡人員優先將該輪全數19名船員救起並進港上岸後，該輪船艙持續嚴重進水，至今天凌晨12點19分呈半沉沒，僅剩船艏浮於水面。由於船上空貨櫃漂流海面上，凌晨1點召開第三次緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜進行搜尋與打撈作業，並透過港口信號台及漁業電台以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，以避免造成航安事故。

高雄港務分公司指出，由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩汙染海域，除港務公司自有防污、除汙能量備妥，今天上午即在沉船周圍圍設攔油索，海洋委員會海洋保育署也調派攔油索、吸油棉索等防污資材支援，全力防堵沉船內燃油外洩影響海域環境。

另外，高雄港務分公司依商港法責成船東限期內提送沉船打撈、浮揚與油水抽離計畫，並調派船舶於沉船周圍執行監控，如有油汙外洩也應立即調派除污船舶進行清除，防止油汙擴散情形。

高雄港務分公司表示，高雄港為我國主要貨物進出港口，昨天因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今天上午5點35分一港口恢復船舶進出港作業，因受漂流貨櫃影響，為確保航行安全，調整二港口進出港管制時間至上午8點，經確認航道無阻礙物，上午8點開始開放出港，9點開放進港。