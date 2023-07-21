快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天使輪凌晨高雄外海沉沒 港務公司急設攔油索、打撈

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天因不明原因船體進水持續傾斜最終棄船，船上19名船員在海巡署協助下全數獲救。高雄港務分公司連夜進行搜尋與打撈作業，今天上午也在沉船周圍圍設攔油索，並調派船舶於沉船周圍執行監控。另為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，也協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒。

高雄港務分公司表示，昨天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜的帛琉籍船舶「天使輪」，經海巡人員優先將該輪全數19名船員救起並進港上岸後，該輪船艙持續嚴重進水，至今天凌晨12點19分呈半沉沒，僅剩船艏浮於水面。由於船上空貨櫃漂流海面上，凌晨1點召開第三次緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜進行搜尋與打撈作業，並透過港口信號台及漁業電台以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，以避免造成航安事故。

高雄港務分公司指出，由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩汙染海域，除港務公司自有防污、除汙能量備妥，今天上午即在沉船周圍圍設攔油索，海洋委員會海洋保育署也調派攔油索、吸油棉索等防污資材支援，全力防堵沉船內燃油外洩影響海域環境。

另外，高雄港務分公司依商港法責成船東限期內提送沉船打撈、浮揚與油水抽離計畫，並調派船舶於沉船周圍執行監控，如有油汙外洩也應立即調派除污船舶進行清除，防止油汙擴散情形。

高雄港務分公司表示，高雄港為我國主要貨物進出港口，昨天因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今天上午5點35分一港口恢復船舶進出港作業，因受漂流貨櫃影響，為確保航行安全，調整二港口進出港管制時間至上午8點，經確認航道無阻礙物，上午8點開始開放出港，9點開放進港。

另外，為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，今緊急協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，防止漂流貨櫃進入航道阻礙船舶進出港，以維持船舶進出與港口正常運作。

天使輪空櫃打撈畫面。圖／港務公司提供
天使輪空櫃打撈畫面。圖／港務公司提供
船拖攔油索至外海，避免燃油外洩污染海域。圖／港務公司提供
船拖攔油索至外海，避免燃油外洩污染海域。圖／港務公司提供

高雄港 海巡署

延伸閱讀

影／天使輪高雄外海沉沒 上千貨櫃全落海「將往南漂」

影／天使輪高雄港外進水棄船「僅剩船艏」 漁船曝貨櫃恐飄至潮州外海

俄軍空襲烏克蘭黑海港口 聯合國秘書長強烈譴責

影／傾斜貨輪傳6只貨櫃落海 返港漁船驚見海中障礙漂浮

相關新聞

龜山21歲女與友難得回家一氧化碳中毒釀不幸 鄰居不捨

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關...

19歲、21歲女一氧化碳中毒死1昏迷 疑洗澡用熱水器沒關

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人2死，即屋主妻子1昏迷意外，...

影／天使輪高雄外海沉沒 上千貨櫃全落海「將往南漂」

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天因不明原因船體進水持續傾斜，船長棄船，船上19名船員在海巡署協助下全數獲救，但船體在今天凌晨0...

高雄外海帛琉貨櫃船沉沒 目睹大量貨櫃往南漂流！漁民驚呼：危險！

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」昨天在高雄港一港口外海下錨暫泊，昨日船體不明原因浸水導致傾斜，今天凌晨從船尾開始沉沒...

「華英會」詐騙？高雄老婦刷卡又繳26萬 只換回5盒健康食品

高雄王姓老婦遭慫恿加會員，投資健康食品產品，對方還租觀光飯店場地邀集會員聚餐，稱可免費出國，不料，付26萬餘元只拿到5盒...

影／駕豐田86過彎失控撞路樹起火 後方機車騎士救人

彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，一名機車騎士見狀立即上前救援、並通報警消，即時將駕駛救出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦