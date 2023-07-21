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影／天使輪高雄港外進水棄船「僅剩船艏」 漁船曝貨櫃恐飄至潮州外海

聯合報／ 記者任義宇王勇超／高雄即時報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天上午因不明原因船體進水持續傾斜，船長9點31分宣布棄船，全數19名船員昨中午在海巡署協助下獲救，但船體在今天凌晨0點19分已呈現半沉沒狀態，僅剩船艏浮於水面。因該船載有1349只空貨櫃，據了解，約上百貨櫃恐隨海流漂泊到屏東潮州外海，高雄港務分公司將派工作船拖貨櫃。

根據高雄港務分公司消息，「天使輪」船隻出現進水通報後，船上全數19名船員由海巡協助救援上岸，隨後該船持續進水，直到凌晨0點19分呈現半沉沒，僅剩船艏浮於水面。因船上仍存有燃油，高港公司今天上午緊急部屬攔油索、吸油棉等防範措施，同時通知船東限期提送船體打撈、浮揚與油水抽離計畫。

有漁船船長目睹「天使輪」傾斜狀態，擔憂經過一個晚上的退潮加上北風吹拂，目前該船所散落的貨櫃，應會往南漂流到屏東潮州外海。高港公司表示，已動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜搜尋空貨櫃與打撈作業，並透過港口信號台、漁業電台通報周邊船舶注意。

高港公司說明，因漂流貨櫃昨天暫停高雄港一港口船舶進出港，今日上午5點35分恢復一港口進出港作業，二港口則於上午5點管制進出港至上午8點以確保航行安全，今天緊急協請港勤業者，調派港區工作船於航道周邊警戒，防止漂流貨櫃進入航道阻礙船舶進出港。

「天使輪」昨晚出現船體進水傾斜，於今日凌晨呈現半沉沒，僅剩船艏浮於水面。圖／高雄港務分公司
「天使輪」昨晚出現船體進水傾斜，於今日凌晨呈現半沉沒，僅剩船艏浮於水面。圖／高雄港務分公司

高雄港 海巡署

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