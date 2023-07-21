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助扣牌車「起死回生」 檢廉約談4警30人 仁武警15萬交保

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

透過開立「假罰單」，全台多名員警暗助汽車代辦業者鑽法律漏洞，高雄市警局發現4員警開單狀況異常，昨帶回4分局員警及代辦業者、私車車主等30多人偵辦；其中，三民二警分局名2名陳姓警員以及三民一警分局黃姓偵查佐均無保飭回；僅仁武分局陳姓警員，以15萬元交保候傳。

依據道路交通管理處罰條例規定，吊銷牌照處罰比吊扣牌照重，但「吊銷」車牌驗車後仍可重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛「起死回生」，而「吊扣」車牌，得等6個月，若為租賃車，以一天出租金動輒千元計算，對業者來說，損失巨大。

由於，吊銷形同車輛可以提早解除「吊扣」，因此，有不肖業者與警方勾結，由員警開「假罰單」吊銷車牌，方便業者能重新申辦牌照。

今年5月新北地檢署偵辦後，發現新北、桃園、新竹縣等地多名員警協助代辦業者「吊銷」牌照，檢方偵結，依貪汙治罪條例起訴22名員警、15名代辦業者。

高雄市警局啟動自清專案，查轄區員警開單狀況，發現三民一、三民二、仁武分局共4名員警開單狀況異常，昨經高雄地檢署指揮市警局督察室、政風室、警政署政風室、廉政署南調組偵辦，帶回4名員警、代辦業者、私車車主等30多人。

高雄地檢署表示，針對4名員警部分，其中，三民二警分局名2名陳姓警員以及三民一警分局黃姓偵查佐均無保飭回；僅仁武分局陳姓警員，以15萬元交保候傳。

廉政署昨會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，調查疑有警員勾結代辦業者圖利車主情事。記者石秀華／攝影
廉政署昨會同高雄市警局督察室及政風等單位，搜索三民一、三民二及仁武警分局等3個分局，調查疑有警員勾結代辦業者圖利車主情事。記者石秀華／攝影

罰單 車主

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