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蘆洲男6樓墜地前一秒父目擊攔不及 送醫命危
黃姓男子昨晚從新北市蘆洲區民族路住處6樓頂墜地，新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視黃男頭部破裂濺血、生命徵象薄弱，緊急送醫急救目前狀況並不樂觀。由於黃男近來不知何因情緒異常，不時透露輕生念頭，目前排除他殺嫌疑，確切原因有待警方調查疑清。
據了解，黃姓男子（25歲）在某日式連鎖迴轉壽司上班，近期不知甚麼因素，情緒頻顯異樣，親友雖給予安撫慰藉，但黃男屢屢透露輕生念頭，甚至還出現自殘情形。
黃男父親向警方指稱，昨天晚上近11時許，其子黃男從住處4樓走出，黃父四處尋找發現他人坐在6樓頂女兒牆上，黃父正試著勸阻他下來，沒想到他卻往下墜落跌至一樓路面。
新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視黃男頭部外傷流血、腹部瘀血，現場生命徵象薄弱，緊急協助送醫急救，目前狀況危急留院治療。警方勘驗現場沒有打鬥跡象，黃男全身沒有外力侵入傷口，家屬沒有疑義，排除有他殺嫌疑，目前朝意外方向偵辦。
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