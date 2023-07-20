開假罰單助扣牌車「起死回生」 高雄再查4警！檢廉搜索帶回30多人

新北、桃園等地員警與汽車業務代辦業者勾結，透過「假罰單」暗助業者鑽法律漏洞，新北地檢署5月起訴22名員警，全台警局展開自清，高雄市警局發現4員警開單狀況異常，今發動搜索，帶回員警、代辦業者、私車車主等30多人偵辦，目前案件仍在釐清，全案朝貪汙治罪條例偵辦中。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照6個月，如果車輛未懸掛車牌，使用其他牌照在吊扣期間行駛，警方則可裁罰並「吊銷」汽車牌照。

雖然吊銷牌照處罰比吊扣牌照重，但「吊銷」車牌可逕行驗車後重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛「起死回生」，若為租賃車，對於業者來說形同車輛可以提早解除「吊扣」，以一天出租金動輒千元計算，影響業務可不少，因此便與警方勾結，由員警開「假罰單」吊銷車牌，便於他們重新申請牌照。

今年5月新北地檢署偵辦後，發現新北、桃園、新竹縣等地多名員警協助代辦業者「吊銷」牌照，檢方偵結，依貪汙治罪條例起訴22名員警、15名代辦業者。

員警勾結代辦業者吊銷牌照，警政署下令全台縣市警察局自清，高雄市警局清查轄區員警開單狀況，發現三民一、三民二、仁武分局共4名員警開單狀況異常，經督察室調查後，發現4警疑與代辦業者勾結，比照新北涉案員警方式，開罰單幫業者解套。

今高雄地檢署指揮市警局督察室、政風室、警政署政風室、廉政署南調組共同偵辦，到分局搜索，帶回4名員警、代辦業者、私車車主等30多人，據了解，涉案4警犯案手法與北部涉案員警雷同，遭吊牌車主部分則為代辦業者親友。