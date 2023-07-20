20歲男大生入侵IG掌握行蹤 「巧遇」嚇壞前女友拘役百日

20歲林姓男大生被前女友分手，他不死心求復合，竟入侵前女友IG網頁掌握女方行蹤，再製造巧遇，希望她回心轉意。但前女友到新北市參加活動、甚至去撞球場都發現林男跟蹤驚恐不已，才知林男入侵自己IG，南投地方法院依入侵他人電腦、跟蹤騷擾罪各處林男拘役50日。

林姓男大生大一認識前女友，兩人交往7個月分手，林男希望女方能復合，前年12月未經女方同意，輸入女方社群軟體Instagram（IG）之帳號名稱，並輸入前女友密碼，登入IG網站，侵入IG個人網頁。隔年3、4月又再入侵對方IG網頁，掌握對方生活和感情狀態，並打電話、IG訊息要求復合遭拒。

林男見帳號被前女友封鎖，又申請新帳號聯絡，並製造「巧遇」機會，希望前女友能回心轉意，不過，前女友發現她新北市參加活動，甚至去撞球場、租屋處，都遇見林男，反而相當驚恐，懷疑自己的社群軟體被林男入侵，讓她心生恐懼報警處理。

警方追查下， 發現林男利用前女友的帳號、密碼入侵IG，掌握女方行蹤，南投地檢署以入侵他人電腦、跟蹤騷擾罪起訴。