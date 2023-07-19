影／台南轎車轉入殯儀館 大重機騎士直行未減速撞上摔傷
台南市南區國民路一輛汽車昨天轉彎時，雖然看到直行大型重機車駛來停在路中，但機車煞車不及，仍撞上轎車的車頭，轎車女駕駛疑似嚇到，車又突然往前開，好險沒輾到倒地的男騎士，男騎士左手擦挫傷送醫治療。至於肇事責任歸屬，警方調查中。
警方調查，楊姓女子（50歲）昨天清晨7點51分，駕駛轎車沿南區國民路由北向南，行經國民路268號前，欲左轉進入台南市立殯儀館，適遇謝姓男子（22歲）騎乘黃牌重機車沿國民路南往北直行，雙方發生碰撞。
車禍發生後，轎車車頭受損，女駕駛未受傷，機車車頭受損，男騎士人車倒地，沒有被汽車輾過，左手擦挫傷，2人酒測值均為零。
台南市警六分局說，這場車禍發生真正原因，警方已調閱附近監視錄影畫面調查釐清。
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