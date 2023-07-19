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影／樹林透天厝竄大火 新北消防砂輪器破門馳援救5人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨新北市樹林區三俊街一棟透天厝竄出大火，新北市消防局獲報派員趕抵，經使用砂輪切割器破壞一樓鐵捲門，旋即布水線入內救出受困5人，3分鐘後火勢撲滅，經殘火處理初估燃燒面積約15平方公尺，現場未波及其他住戶、無人受傷亡，確切起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，火勢向上竄燒一發不收拾。新北市消防局獲報出動1個中隊4個分隊40位消防人員前往灌救。

經消防員趕抵現場發現4樓透天厝內，共住有3男2女受困裡面，緊急使用砂輪切割器破壞鐵捲門，布水線入內協助5人脫困無人受傷，火勢於3分鐘撲滅，現場殘火處理，為一樓雜物燃燒，初估燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因待鑑識人員鑑定中。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，電線表皮如有老化、破損、斷裂等異狀，應立即更新；電器電線或延長線不可遭重物重壓或擠壓、不可綑綁使用，維護生命財產安全。

今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨4時許，新北市樹林區三俊街一棟透天厝一樓竄出火舌，消防員布水線救出5人無恙。記者曾伯愷／翻攝

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