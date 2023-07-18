行天宮受贈9戶共上億房產 捐贈者女兒控訴疑誘騙失智翁

台北市一名罹患輕微失智的87歲張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將於信義南港的9戶房產全捐給行天宮，女兒在捐贈公證後才得知，甚至事後父親還對她說，自己的餘生行天宮會負責照顧，老翁女兒今天出面控訴，指廟方不僅在房產過戶後不聞不問，甚至還向她們追討4萬元的代墊費，怒斥行天宮欺負人。

張姓老翁女兒今天受訪表示，她不敢說行天宮是騙人，但因為父親真的很虔誠，原本說一周探視一到兩次，甚至還說要幫忙補助助聽器，質疑行天宮在捐贈公證後，對父親根本漠不關心。

媒體今也向行天宮董事長吳岳羽回應，吳僅否認，沒有多說。行天宮廟方則表示，今天會再統一說明回應。