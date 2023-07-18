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行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

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行天宮受贈9戶共上億房產 捐贈者女兒控訴疑誘騙失智翁

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市一名罹患輕微失智的87歲張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將於信義南港的9戶房產全捐給行天宮，女兒在捐贈公證後才得知，甚至事後父親還對她說，自己的餘生行天宮會負責照顧，老翁女兒今天出面控訴，指廟方不僅在房產過戶後不聞不問，甚至還向她們追討4萬元的代墊費，怒斥行天宮欺負人。

張姓老翁女兒今天受訪表示，她不敢說行天宮是騙人，但因為父親真的很虔誠，原本說一周探視一到兩次，甚至還說要幫忙補助助聽器，質疑行天宮在捐贈公證後，對父親根本漠不關心。

媒體今也向行天宮董事長吳岳羽回應，吳僅否認，沒有多說。行天宮廟方則表示，今天會再統一說明回應。

據鏡週刊今報導行天宮爆出受贈爭議，行天宮董事長吳岳羽表示，當初是張父自行到廟裏表達要捐贈房產，老翁女兒希望廟方寫下白紙黑字承諾，照料老父親，當時廟方以法人組織有困難未同意，捐贈不公開是張父主動要求，受贈程序一切合法，有公證書為憑，行天宮財報也可查閱。

台北行天宮爆發受贈爭議。本報資料照片
台北行天宮爆發受贈爭議。本報資料照片

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