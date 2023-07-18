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影／欺負瘖啞老翁 慣犯搶奪整疊刮刮樂彩券被民眾圍捕報警
新北市淡水區搶奪慣犯鄧姓男子，前天在英專路商圈拿出1千元向69歲瘖啞老翁購買刮刮樂彩券，卻趁隙搶走整疊價值超過1萬7千元的彩券逃逸，隨即被路人見義勇為圍捕，昨天被依搶奪罪嫌移送士林地檢署。
據了解，49歲鄧姓男子是緬甸華僑，因有詐欺、竊盜、搶奪等刑案記錄，被淡水警分局列管為治安顧慮人口。
前天晚上6時許，鄧男在淡水區英專路、清水街口，拿出1千元向69歲李姓瘖啞老翁購買麻將賓果刮刮樂彩券，竟趁隙搶走桌上整疊彩劵（價值1萬7800元）拔腿就跑。
當時是星期天晚上，英專路商圈人潮眾多，民眾見狀隨即協助圍捕壓制鄧嫌並報警。警方到場即認出鄧嫌，他還不斷辯稱：「我有拿1千元向他買！」員警氣到反問：「1千元夠買這一大疊嗎？」警詢後依搶奪罪嫌移送法辦。
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