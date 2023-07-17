玩水人潮爆滿！遊樂園吹風機竟爆火花 燒破小五童衣服
天氣炎熱，不少民眾帶著孩子玩水消暑，雲林劍湖山世界主題樂園開放水樂園，周末吸引大批玩水人潮，台中一名吳姓家長昨帶小學五年級的女兒到劍湖山玩水，事後使用園區的投幣式吹風機疑因過熱冒黑煙、火花，導致女兒肚皮輕微灼傷、衣服也燒黑一塊，受到驚嚇，園方表示，事後請廠商巡檢，初步判斷是人潮太多，吹風機頻繁使用導致過熱斷電，會請廠商加強維護。
吳姓家長表示，她昨天投幣10元讓孩子在她旁邊使用吹風機，使用不到兩分鐘，突然有爆炸聲，接著產生煙霧跟火花，小孩受到驚嚇，現場遊客也嚇到尖叫，她趕緊把小孩手上的吹風機扔到桌子上，發現小孩身上的衣服有燒焦的痕跡，肚皮輕微燙傷。
吳姓家長說，後來一名工作人員前來詢問是爆炸了嗎，並解釋可能是過熱了，她回答只使用兩分鐘，工作人員回應之前有人使用過，又被接著使用，所以才會過熱，她無法接受工作人員的回應，因為消費者不會知道前面使用者的使用時間。
後來有一位比較資深的員工出來表示慰問，說醫療費用、什麼東西都可以全額退款，但她並不需要園方退費，只是希望劍湖山世界主題樂園能夠對此進行改善，讓民眾去玩時感到安心，畢竟這已涉及到人身安全問題。
劍湖山世界經理張華紋表示，事發當天已請廠商立即巡檢，確認該吹風機確實過熱導致斷電故障，並解釋園區在開放前都會有員工檢視吹風機狀態，開放後每2小時也會巡檢一次，確保安全，也請廠商日後加強維護，很抱歉讓吳姓家長及其小孩受到驚嚇，如果小朋友還有其他問題，隨時可以聯絡園方，會全力協助。
張華紋表示，今年夏天特別熱，劍湖山暑假開放水樂園，水陸一票玩到底，吸引大批遊客，入園人數比往年同期成長3成，水樂園設置30餘台投幣式吹風機，使用一次10元、每次運轉3分鐘，均為經國家標準檢驗局CNS檢驗合格的國產吹風機，並定時檢查、維護，未來會配合顧客使用需求檢討是否增設，避免使用過熱情況發生。
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