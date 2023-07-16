老婦人從三貂嶺步道滑落邊坡 女兒無力拉她 打119求助
林姓老婦人今天和女兒到新北市瑞芳區三貂嶺步道健行，回程時滑落步道邊坡下方約3公尺，女兒無力助她走上步道求救。消防人員到場救護，初步查看林婦沒有明顯傷勢，以長背板固定後運上步道，再搬下山後送醫脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點10分接獲報案，在三貂嶺步道距離入口處不遠處，有人跌落步道的邊坡下方，需要救援。消防局瑞芳、九份分隊共3車7人，12點49分抵達現場，確認70多歲林姓老婦人意識清楚，無大礙，將她送往瑞芳礦工醫院治療。
據了解，林姓老婦人和女兒及另一名親屬今早到三貂嶺步道健行，回程快走到步道入口時，林婦不慎滑落邊坡。林婦的女兒從步道走到邊坡下探視母親的情況，但無力協助她回到步道，打119求助。
新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，從事登山等戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才有同伴在第一時間打119或112求救，事發地點若是在比較偏遠地方，也有同伴可以協助引導救難人員到場。
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