老婦人從三貂嶺步道滑落邊坡 女兒無力拉她 打119求助

林姓老婦人今天和女兒到新北市瑞芳區三貂嶺步道健行，回程時滑落步道邊坡下方約3公尺，女兒無力助她走上步道求救。消防人員到場救護，初步查看林婦沒有明顯傷勢，以長背板固定後運上步道，再搬下山後送醫脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點10分接獲報案，在三貂嶺步道距離入口處不遠處，有人跌落步道的邊坡下方，需要救援。消防局瑞芳、九份分隊共3車7人，12點49分抵達現場，確認70多歲林姓老婦人意識清楚，無大礙，將她送往瑞芳礦工醫院治療。

據了解，林姓老婦人和女兒及另一名親屬今早到三貂嶺步道健行，回程快走到步道入口時，林婦不慎滑落邊坡。林婦的女兒從步道走到邊坡下探視母親的情況，但無力協助她回到步道，打119求助。