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所長被拔官！3警誤逮致高中生受傷 加重處分並連坐溪湖分局長 全案移送

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉一名17工高職生，7月4日打工下班疑被誤認為逃逸移工，遭3名員警追緝，撞到一旁耕耘機縫了17針，地方群情激憤。縣警局以員警執法未穿制服違反勤務紀律，將帶班的埔鹽分駐所所葉忠木記申誡一次，但無法消弭地方怒氣，警察局今天上午重新評議，加重將所長葉忠木記過一次，並調離主管職，兩名員警各申誡一次，並連坐分局長黃壬鍵申誡一次，全案並移送地檢署調查。

依溪湖警分局說法，7月4日下午5點多，埔鹽分駐所所長葉忠木帶領2名員警參加常訓後返所途中，行經天盛村時，見一名男子騎自行車並使用手機，男子精神狀況不佳，騎車搖擺不定，員警隨即下車盤查，並當場表明是「警察」，但該名男子誤認警方是「壞人」，轉身就跑，過程中男不慎碰撞到一旁耕耘機而受傷，警方也立即將他送醫救治。

不過，此一事件引起地方憤怒，並由民代揭發，溪湖警分局14日強調，警方是執行盤查，並非逮錯對象，不過對於過程中造成男子因誤會而意外受傷，警方也感到不捨，並多次前往關心，初步已取得家屬諒解，後續男子受傷醫藥費、包括醫美治療等警方均會負責。縣警局以當時員警未穿制服、未帶秘錄器等，違反勤務紀律，案發當時帶班葉忠木記申誡一次。

不過，地方認為，員警未出示身分，任何人見到有陌生人趨前抓人，會以為是歹徒，難免會跑，並認員警粗暴，在逃跑過程，撞到一旁耕耘機，血流滿面，共縫了17針，有破相之餘。對於警方只處分所長申誡一次，認為過輕，地方及網路反應激烈，甚至要求縣長及警政署必須妥善處理。

縣警局長張國雄今天上午邀請相關主管開會重新評議，決定加重相關人員處分，以員警穿著便服未出示證件依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，所長從重記過處分，並調整為非主管職務，另二名員警各予以申誡處分，分局長監督不周申誡處分。至於員警執行職務疏失造成民眾傷害，將移請彰化地方檢察署依法偵辦，並俟偵審結果追究相關人員行政責任。

彰化縣警局督察長謝錫釗說明加重員警處分情形。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局督察長謝錫釗說明加重員警處分情形。記者劉明岩／攝影
彰化縣埔鹽鄉一名17歲高中生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉一名17歲高中生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉一名17歲高中生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉一名17歲高中生，暑假到秧苗場打工，卻被便衣員警攔下盤查，學生以為是壞人轉身就跑，過程中還跌倒撞傷縫了17針。圖／民眾提供

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