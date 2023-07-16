虎爺會活動爆案警方不排除人為 主辦方：希望調查釐清

嘉義市和聯會金虎爺會晚上舉行遶境慶祝活動，不料在表演活動正在進行中，突然發生爆炸聲，瞬間有多名民眾傳出受傷，主持人發現後立即停止表演緊急聯絡消防局協助救援。目前已知有17名傷者送醫。有人指出是舞台旁垃圾桶傳出爆炸，警方漏夜調查，不排除人為因素。主辦方表示，並沒有恩怨，活動期間也沒有受到可疑訊息，靜待警方調查真相。

和聯境金虎爺會成立10周年，昨晚在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有逾17人傷燙傷、撕裂傷，初步排除是炮竹引起，警方不排除有人為爆裂物，將徹夜搜索釐清。

嘉義金虎爺會榮譽會長洪斐昭表示，對於有民眾因意外受傷一事，一接獲消息，立即停止所有活動，並通報消防局積極了解事發原因，也於第一時間至醫院進行探視慰問與關懷，後續將持續進行協助。

洪斐昭表示，意外發生時他並沒有在現場，據目擊者表示在舞台正在表演的時候舞台旁邊有個垃圾桶突然爆炸，他向工作人員確認當時垃圾桶內並沒有廢棄的鞭炮屑，爆炸的原因還是需要消防局和警方進一步鑑定。