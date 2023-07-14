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注意「藍勾勾」！詐團假冒麥當勞官網 女子搶便宜買優惠券遭盜刷
金門第一間麥當勞在7月1日正式開幕，連日來每天都吸引大排長龍的顧客前往等候購買，沒想到竟然遭到詐騙集團的鎖定與利用。金門縣警局今天表示，有一名住在金門的女子因為不慎誤點，不但沒搶到便宜，還被盜刷信用卡3000元，讓她為之氣結。
金門縣警局金湖分局表示，金門地區麥當勞速食店日前甫開幕，隨即掀起地區一股搶購嘗鮮風潮，沒想到詐騙集團見有機可乘，透過臉書刊登販售優惠套餐廣告，待民眾輸入信用卡資料結帳後，隨即在遭盜刷，一名居住在金沙的女子，於日前在臉書上看到假冒麥當勞官網販售優惠套餐券訊息，隨即點選訂購。
沒想到等到這名女子輸入個人信用卡資訊結帳，發現竟沒收到優惠餐券，事後還發現信用卡遭盜刷3000元，驚覺遭詐騙，昨天趕緊向金湖分局金沙分駐所報案。
金湖分局提醒，詐騙集團近期在臉書假冒麥當勞、摩斯漢堡等知名企業販售電子票券，詐騙民眾盜刷信用卡，正版企業官網名稱旁有藍勾勾可供辨識，請務必提高警覺，以免遭詐騙。
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