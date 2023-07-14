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影／世界級壓克力板大廠塑美貝科技今早大火 損失未卜

聯合報／ 記者石秀華林保光王勇超王昭月／高雄即時報導

位於高雄楠梓加工區的塑美貝科技公司，今早7點38分疑鍋驢爆炸後發生大火，濃煙竄升天際，一公里外都可看得到黑霧，過程傳出陣陣爆炸聲，傷亡不明。消防局出動55車130人前往灌救中，塑美貝是日本住友化學集團子公司，是世界級壓克力鑄造板廠。

今早傳出大火的塑美貝科技前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，成為住友百分之百投資的子公司，仍以高雄楠梓科學園區原址為生產基地，並改名塑美睫貝科技。

塑美貝科技以日本住友化學所生產的純MMA(甲基丙烯酸甲酯單體)原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。

今早有民眾反映，今早左營往鼓山方向，空氣中瀰漫陣陣塑膠氣味，之後發現加工區傳出大火，不知有無關聯。

高雄市楠梓區楠梓加工區中央路附近塑美貝科技大火，消防分隊出動55車130人 全力搶救。圖自臉書楠梓社團
高雄市楠梓區楠梓加工區中央路附近塑美貝科技大火，消防分隊出動55車130人 全力搶救。圖自臉書楠梓社團
高雄市楠梓區楠梓加工區中央路附近塑美貝科技公司大火，消防分隊出動55車130人 全力搶救。圖自臉書楠梓社團
高雄市楠梓區楠梓加工區中央路附近塑美貝科技公司大火，消防分隊出動55車130人 全力搶救。圖自臉書楠梓社團
日商塑美貝科技今早大火，一公里外都看得到濃煙。記者林保光／翻攝
日商塑美貝科技今早大火，一公里外都看得到濃煙。記者林保光／翻攝

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