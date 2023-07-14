高雄楠梓加工區鍋爐爆炸濃煙驚人 消防50人搶救

塑美貝科技公司今早7點38分疑鍋驢爆炸後發生大火，高雄楠梓加工區出現濃煙竄升天際，一公里外周遭可聽到爆炸聲響與黑霧，過程不斷傳出陣陣爆炸聲，傷亡不明。消防局出動55車130人前往灌救中，塑美貝是日本住友化學集團子公司，是世界級壓克力鑄造板廠。

塑美貝科技前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，成為住友百分之百投資的子公司，仍以高雄楠梓科學園區原址為生產基地，並改名塑美睫貝科技。

塑美貝科技以日本住友化學所生產的純MMA(甲基丙烯酸甲酯單體)原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。

今早有民眾反映，今早左營往鼓山方向，空氣中瀰漫陣陣塑膠氣味，之後發現加工區傳出大火，不知有無關聯。

楠梓科技產業園區塑美貝科技公司廠房起火，正搶滅火勢。記者林保光/攝影

楠梓科技產業園區塑美貝科技公司廠房起火，正搶滅火勢。記者林保光/攝影

楠梓科技產業園區塑美貝科技公司廠房起火，正搶滅火勢。記者林保光/攝影

楠梓科技產業園區塑美貝科技公司廠房起火，正搶滅火勢。記者林保光/攝影