聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄楠梓加工區鍋爐爆炸濃煙驚人 消防50人搶救
塑美貝科技公司今早7點38分疑鍋驢爆炸後發生大火，高雄楠梓加工區出現濃煙竄升天際，一公里外周遭可聽到爆炸聲響與黑霧，過程不斷傳出陣陣爆炸聲，傷亡不明。消防局出動55車130人前往灌救中，塑美貝是日本住友化學集團子公司，是世界級壓克力鑄造板廠。
塑美貝科技前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，成為住友百分之百投資的子公司，仍以高雄楠梓科學園區原址為生產基地，並改名塑美睫貝科技。
塑美貝科技以日本住友化學所生產的純MMA(甲基丙烯酸甲酯單體)原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。
今早有民眾反映，今早左營往鼓山方向，空氣中瀰漫陣陣塑膠氣味，之後發現加工區傳出大火，不知有無關聯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言