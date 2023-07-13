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影／雲林崙背鐵皮工廠狂竄黑白煙 警消空拍搶救畫面曝光
天乾物燥，雲林縣今天上午連發生2起磚造住宅、鐵皮工廠火警，其中崙背鄉火警發生在上午10時許，位在枋南村一處鐵皮工廠疑因高溫悶燒，不斷竄出黑白濃煙，消防局出動6輛各式消防車輛、警義消30人馳援，所幸無人受困及傷亡，初判疑高溫加上通風不良，造成內部置放的棧板、水泥板模等起火燃燒，確切原因仍待釐清。
崙背鄉枋南村新庒西橋附近鐵皮工廠，今天上午10時許發生火警，濃濃白煙不斷從屋頂、屋簷竄出，沒多久之後出現大量黑煙，占地近百坪的鐵皮屋被煙霧覆蓋住，還瀰漫周邊田間，場面駭人，目擊民眾瞠目結舌，警消趕抵後布水線打火，也出動空拍機記錄火況，即時回報人員以利灌救。
據了解，該座鐵皮工廠內部大多存放棧板及水泥板模等物品，加上建築為鐵皮構造，燃燒面積約300平方公尺；屋主說，這幾天都有來巡視，沒想到今天會突然燒起來，可能是氣溫過高有關。
雲林縣消防局第二大隊長沈俊興表示，因鐵皮屋是密閉空間，加上內部有許多易燃物，燃燒溫度相當高，且建築物有坍塌之虞，警消到場先從外圍灌水搶救，火勢11點半獲控制接續進行殘火處理，所幸沒有人員受困在內，將進一步清算財物損失。
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