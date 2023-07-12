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新北17處有救生員水域公開 紅十字會教溺水救人5招

中央社／ 台北12日電

適逢暑假，新北、桃園近日接連發生溺水意外。中華民國紅十字會今天公布新北17個有救生員水域，呼籲勿到無救生員水域戲水，發現溺水牢記「叫叫伸拋划」救人5招。

正值暑假期間，許多民眾喜歡到溪河邊戲水消暑，中華民國紅十字會引用新北市消防局統計，單單在7月9日一天之內，新北市三峽大豹溪湧入1600名遊客，發生5件差點溺水意外，全數發生在蟾蜍山谷流域，所幸紅十字會水安大隊志工及時救援，未造成傷亡。

中華民國紅十字會總會今天提供中央社記者，水安大隊在新北各大水域共設置17點巡守站，每次執勤人數共72人，其中光是全長22公里的三峽大豹溪就有多個站點居冠，分別設置在樂園仙境、東眼橋、青山谷、鴛鴦谷、蟾蜍山谷、蜜蜂世界、山中傳奇及東峰等。

另外，還有大豹溪八仙橋、東陽橋及金龍橋、新北市三峽樂谷橋、金敏橋下及天佛寺附近、新北市新店碧潭渡船頭、新北市汐止柯子林戲水池、新北烏來野溪溫泉區等地，中華民國紅十字會總會也都設有1個巡守站，每次有8名救生人員執勤。

中華民國紅十字會透過新聞稿呼籲，無論在何處戲水，如民眾發現溺水意外，切記救人5招「叫叫伸拋划」，分別為大聲呼喊求救、打電話報警、伸出救援物、拋出浮具、划水向岸邊，千萬不要貿然下水救人，以防自身陷入危險。

中華民國紅十字會長期宣導水安常識，兒少在戲水前必須先學會自救及救人技巧，除了「救人5招」以外，拍打水面、運用漂浮物、水母漂、仰漂等「自救4技」同樣重要，並提醒遵守「戲水10誡」，包括氣候不佳勿戲水、勿在不合法或設施不全處戲水、勿到水流變化不明或落差大的水域戲水等。

中華民國紅十字會呼籲民眾，勿穿牛仔褲戲水，下水前必先暖身、身體疲勞勿下水、結伴同行勿落單、勿在危險處跳水、勿在水中惡作劇，勿在水中泡過久，以免失溫，落水勿慌亂，放鬆漂浮待救援，才能快樂戲水，平安回家。

紅十字會 溺水

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