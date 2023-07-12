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影／國道上轎車乘客突失意識 急停路肩CPR與死神拔河
鄭姓男子載家人出門，轎車行駛在高速公路上時，副駕駛座長輩突然身體不適，隨後昏迷失去意識，鄭男趕緊將車停靠路肩，報案向警消求援，並依救災救護指揮中心人員線上指導進行CPR，救護人員也趕抵現場接手處置，將病患送往麻豆新樓醫院救治，目前已經恢復心跳。
這起意外發生在今天上午9時52分，南市消防局接獲報案，國道中山高南下302公里處，有民眾意外昏迷，立刻派遣下營分隊前往馳援，在10時8分抵達現場，發現64歲鄭姓男子已經失去意識，由同車駕駛34歲鄭男進行CPR，立即接手將人抬上救護車，就近下交流道前往醫院急救，經過搶救後，鄭男已經恢復心跳。
據了解，34歲鄭男載家人出門，行駛在中山高麻豆路段時，發現坐在副駕的長輩情況有異，同車乘客叫不醒，趕緊減速開往路肩，停車後打開警示燈，並將人移往車外，立刻做起CPR，並等待警消救援；國道警方呼籲用路人行車過程中，若遇乘客身體不適，應就近下交流道盡速就醫，若情況緊急，應注意後方來車，漸進式變換車道將車輛停在路肩或避車彎等安全處所待援，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，以維護自身及他人的行車安全。
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