影／國道上轎車乘客突失意識 急停路肩CPR與死神拔河

鄭姓男子載家人出門，轎車行駛在高速公路上時，副駕駛座長輩突然身體不適，隨後昏迷失去意識，鄭男趕緊將車停靠路肩，報案向警消求援，並依救災救護指揮中心人員線上指導進行CPR，救護人員也趕抵現場接手處置，將病患送往麻豆新樓醫院救治，目前已經恢復心跳。

這起意外發生在今天上午9時52分，南市消防局接獲報案，國道中山高南下302公里處，有民眾意外昏迷，立刻派遣下營分隊前往馳援，在10時8分抵達現場，發現64歲鄭姓男子已經失去意識，由同車駕駛34歲鄭男進行CPR，立即接手將人抬上救護車，就近下交流道前往醫院急救，經過搶救後，鄭男已經恢復心跳。