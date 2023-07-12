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影／宜蘭計程車撞娃娃車右後致翻覆釀13傷 雙方駕駛均無酒駕
宜蘭市發生計程車與娃娃車在交叉路口碰撞車禍，造成13人受傷送醫。經警方調查，該路口沒有號誌燈，計程車行駛幹道、娃娃車行駛支道，計程車在路口撞到娃娃車右後方，導致娃娃車翻覆，雙方駕駛均無酒駕。
警方調查，今天上午8點多接獲110通報，指稱宜蘭市雪峰路與慈航三路路口發生交通事故，警方到場是某幼兒園娃娃車的陳姓男子（56歲）駕駛，車上載有隨車老師1名及幼童11名，沿慈航三路往宜蘭市方向直行，與游姓男子(41歲)駕駛計程車，車上載5歲的兒子要到礁溪上學，沿雪峰路往礁溪方向直行，兩車行經肇事地點時發生碰撞。
該處路口並無號誌燈，不過娃娃車行駛的慈航三路路面，繪有讓路標線，也就是計程車行駛幹道、娃娃車是在支道，所幸雙方車速都不快，車輛外觀受損不大，娃娃車右後方遭撞刮痕凹陷，娃娃車上的12人與計程車1名幼童，13名傷者的手腳肢體略有擦傷，送醫包紮後無礙，陸續返家。
警方對雙方駕駛實施吐氣酒測，均無酒精反應。宜蘭警分局呼籲，駕駛車輛行經沒有號誌燈的路口，應遵守道路交通標誌、標線指示，支道車應暫停讓幹道車先行，維護交通安全。
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