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台南市四草大橋驚傳溺水 中年女性被救起無呼吸

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

銜接台南市安平和安南區的四草大橋，今天清晨7點30分傳出有人落水，消防人員接獲報案趕到現場，溺水50多歲女性已被沖到鹽水溪北側水域，經海巡署船艇發現後救上船，再接送到附近上岸，但她已無呼吸心跳緊急送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，清晨7點30分接獲釣客報案，四草大橋中間正下方西側約100公尺有人落水，溺水女性呼叫求救。中心派出特搜及安平消防分隊人員前往搶救。

多名釣客說，後來因退潮，溺水者被捲到大橋北側水域就看不到人了。 海巡署船艇加入搜尋 ，約8點20分發現她後救上船，再由消防小艇接送到附近沙灘上岸，但她已無呼吸心跳緊急送醫。

消防人員說，溺水者50多歲女性，四草大橋上留停一輛機車，懷疑是該女所有。警方已設法查證，確定溺水者身分為59歲李姓婦人，但溺水原因待查，已連絡她的家人。

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台南四草大橋水域驚傳女性溺水，消防和海巡人員搜尋。記者黃宣翰／攝影
台南四草大橋水域驚傳女性溺水，消防和海巡人員搜尋。記者黃宣翰／攝影
海巡署船艇發現溺水者後救上船，再接送到附近上岸送醫。記者黃宣翰／攝影
海巡署船艇發現溺水者後救上船，再接送到附近上岸送醫。記者黃宣翰／攝影
消防人員為溺水50多歲女性，做心肺復甦術後緊急送醫。記者黃宣翰／攝影
消防人員為溺水50多歲女性，做心肺復甦術後緊急送醫。記者黃宣翰／攝影

溺水 海巡署 台南

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