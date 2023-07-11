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世界客家博覽會8月登場 防失火難逃生 桃園消防辦搶救演練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

2023世界客家博覽會8月11日將在桃園登場，主副展區位於桃園青埔A17至A19站各式場館，包含世界館、台灣館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區等，為提昇消防人員針對博覽會場館內部的熟悉程度，並落實各場所自衛消防編組運作，桃園市政府消防局第三大隊今上午9點，在橫山書法藝術館辦理大隊兵棋推演暨組合演練。

大園分隊長葉昱麟說，藝術館平時供不特定人員使用，雖然入內管制非常落實，但民眾何時離開較無法管控，因此大園分隊先前在5月30日及6月25日進行自衛消防編組教學及預演，並針對員工加強場所危害辨識及編組訓練。

而這次搶救演練模擬B棟場館起火，內部因輕質裝潢受熱，發煙量大導致逃生不易，場所立即啟動自衛消防編組，進行通報119、初期滅火及民眾的避難引導，最後消防單位抵達現場，並善用共生面罩進行人命救助，出動各式消防車輛6輛及消防人員25名。

第三大隊長簡慈彥表示，預防勝於搶救，比起消防隊抵達執行救援，自衛消防編組是否發揮功效更為重要，因此平時就需要灌輸場所員工正確的防災觀念，落實自衛消防編組的任務編組及應變能力，才能有效將災損程度降到最低，確保市民生命財產安全。

桃園市政府消防局第三大隊今在橫山書法藝術館辦理大隊兵棋推演暨組合演練。圖／大園分隊提供
桃園市政府消防局第三大隊今在橫山書法藝術館辦理大隊兵棋推演暨組合演練。圖／大園分隊提供
搶救演練模擬場館起火，場所立即啟動自衛消防編組協助民眾逃生。圖／大園分隊提供
搶救演練模擬場館起火，場所立即啟動自衛消防編組協助民眾逃生。圖／大園分隊提供
2023世界客家博覽會8月11日將在桃園登場，桃市消防做足準備。圖／大園分隊提供
2023世界客家博覽會8月11日將在桃園登場，桃市消防做足準備。圖／大園分隊提供

桃園 藝術館

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