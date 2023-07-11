世界客家博覽會8月登場 防失火難逃生 桃園消防辦搶救演練

2023世界客家博覽會8月11日將在桃園登場，主副展區位於桃園青埔A17至A19站各式場館，包含世界館、台灣館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區等，為提昇消防人員針對博覽會場館內部的熟悉程度，並落實各場所自衛消防編組運作，桃園市政府消防局第三大隊今上午9點，在橫山書法藝術館辦理大隊兵棋推演暨組合演練。

大園分隊長葉昱麟說，藝術館平時供不特定人員使用，雖然入內管制非常落實，但民眾何時離開較無法管控，因此大園分隊先前在5月30日及6月25日進行自衛消防編組教學及預演，並針對員工加強場所危害辨識及編組訓練。

而這次搶救演練模擬B棟場館起火，內部因輕質裝潢受熱，發煙量大導致逃生不易，場所立即啟動自衛消防編組，進行通報119、初期滅火及民眾的避難引導，最後消防單位抵達現場，並善用共生面罩進行人命救助，出動各式消防車輛6輛及消防人員25名。