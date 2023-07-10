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用一字起子偷宮廟63萬！男落網剩36萬 買23張刮刮樂也查扣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子攜帶一字起子，利用凌晨無人看守時，先後侵入兩家寺廟，第一家未偷到財物，第二家偷到現金65萬多元和金牌1面，還用贜款購買刮刮樂。警方在案發2天後逮捕黃男，只找回36萬多元贓款。基隆地方法審結，分依竊盜未遂、竊盜罪判刑4月、8月。全案可上訴。

判決指出，黃男今年3月12日凌晨2點半多，帶著一字起子開車到新北市汐止區湖前街一間寺廟外，先翻越寺廟圍牆，再持一字起子毀損1樓觀音門、窗，從窗戶進入廟內，用一字起子破壞寺廟1樓、2樓香油錢箱鎖頭及地藏紀念堂門鎖，但搜尋到認為值錢財物，開車離去。

兩天後的凌晨2點半多，黃男又攜帶一字起子開車出門，前往汐止區大尖山一家宮廟，翻越寺廟大門圍牆，持一字起子毀損寺廟辦公室門鎖，入內後再用一字起子毀損抽屜鎖頭，偷走抽屜內現金65萬3300元和金牌1面，得手後逃離現場。

警方接獲廟方報案後，調閱案發地及附近監視器畫面，查出黃男涉案，3月16日持法院核發的搜索票逮捕黃男，查扣犯案戴的鴨舌帽及剩餘贓款36萬4900元，還有黃男用贜款購買的超級麻將刮刮樂4張、大三元刮刮樂12張、樂合彩彩券7張，偵詢後將黃送移送檢方偵辦。基隆地檢署檢察官偵查獲認定犯行，依竊盜未遂、竊盜罪嫌起訴。

法院指出，黃男持一字起子犯案，金屬製品質地堅硬，攻擊人體足以造成傷害，符合「攜帶兇器」要件。黃男不思以正常方法賺錢，竊盜他人財物可議，黃男雖坦承犯行，但未與兩家宮廟達成和解，賠償損害，兼衡犯罪動機、手段、智識程度等情狀，竊盜未遂罪判刑4月，可易科罰金；竊盜罪判刑8月。

黃姓男子攜帶一字起子先後侵入兩家寺廟行竊，基隆地方法審結，分依竊盜未遂、竊盜罪判刑4月、8月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
黃姓男子攜帶一字起子先後侵入兩家寺廟行竊，基隆地方法審結，分依竊盜未遂、竊盜罪判刑4月、8月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

竊盜 刮刮樂

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