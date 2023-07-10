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竹北遠百前舉牌「能為您做任何事」 借錢哥爆紅引熱議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名男子昨天上午在竹北遠百前舉牌求借救命錢，還表示：「能為您做任何事」。圖／翻攝自「新竹爆料公社」
新竹縣一名男子昨天上午在竹北遠百前舉牌求借救命錢，還表示：「能為您做任何事」。圖／翻攝自「新竹爆料公社」
新竹縣一名男子昨天上午在竹北遠百前舉牌求借救命錢，還表示：「能為您做任何事」，該畫面也被網友拍下上傳臉書「新竹爆料公社」，引起網友熱烈討論。該男子表示，他不想上報，希望能默默處理，事情並非大家想得這麼嚴重，「是我言詞過重，造成誤會，抱歉」。

網友在臉書「新竹爆料公社」貼出照片，畫面只見一名頭戴工地帽，戴著口罩的男子頂著豔陽坐在竹北遠百門口前，該名男子手中還舉著牌子，上頭寫著：「求借一筆救命錢，可按月還款，能為您做任何事」最後牌子還寫下聯絡電話和LINE ID。

該則貼文也引發網友熱議，不少網友關心該男是否已得到援助，也有網友提供工作：「有工地現在缺小工，不知道他身體狀況能做？」但也有網友質疑：「明顯就是騙取有效電話號碼的打工仔」、「這應該是想當網紅的吧」，也有網友批評「有時間靜坐打混，沒時間賺錢」。

還有網友自稱已私訊到本人，該男表示自己因地下借款15萬投資失利，會影響小孩跟家庭，所以出此下策，本身有正常工作。記者也循著看板上方電話和LINE詢問到本人，該男表示感謝，但自己不想上報，希望能默默處理。至於新竹縣社會處也已聯繫他，但自己狀況不是大家想的這麼嚴重，「是我言詞過重，造成誤會，抱歉」。

新竹 爆料公社

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