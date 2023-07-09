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台中警靶場執行勤務疑「熱衰竭」不適送醫 搶救數日後今晨不治

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局警備隊高姓警員日前在靶場執行勤務時，因突感身體不適昏倒送醫，經葉克膜搶救後仍於今天凌晨不治，警方正協助家屬處理後續事宜。

警方說，警備隊高姓警員（50歲）6日在霧峰區象鼻坑靶場執行勤務，接近中午12時，疑因熱衰竭突感身體不適，返回室內後昏倒無意識。

現場其他員警發現後，立即為他實施心肺復甦術，並通報消防局由救護車將高男送往亞洲大學附屬醫院急救，並以葉克膜進行搶救，但延至今天凌晨3時宣告不治。

霧峰警分局說，高姓警員為台灣警察專科學校民國1993年畢業，從警年資30年，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，同事獲知消息均感到相當難過及不捨，將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。

台中市霧峰警分局警備隊高姓警員日前在靶場執行勤務時，因突感身體不適昏倒送醫，經葉克膜搶救後仍於今天凌晨不治。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局警備隊高姓警員日前在靶場執行勤務時，因突感身體不適昏倒送醫，經葉克膜搶救後仍於今天凌晨不治。圖／民眾提供

葉克膜 熱衰竭 警察

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