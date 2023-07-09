登竹縣油羅山迷路 警消尋獲1女、另1男仍失聯

新竹縣五峰鄉油羅山發生山域迷途意外，來自高雄市27歲的羅姓女子，昨天和36歲男性友人前往油羅山健行，未料途中兩人迷路，今天清晨嘗試找路未果，途中卻不慎分開，羅女急忙報案。今天下午2時許，山搜人員靠手機定位找到驚魂未定的羅女，但同行男子至今下落不明，警消仍持續搜救中。

新竹縣消防局指出，今天上午10時許接獲羅女報案，指稱和其台中友人昨日前往油羅山登山迷路，兩人在尋路的過程不慎分開，因此急忙報案。消防人員根據羅女定位座標位置，派遣1車3人在今天下午2時許找到羅女，但另名男子因手機關機，目前聯繫不上，警消人員仍在搜救中。

消防局提醒，暑假是出遊旺季，許多民眾喜歡到山上躲避酷暑，享受大自然的美景與芬多精之餘，也要留意戶外活動隱藏的風險，充分準備事前措施。