行人走路被撞傷「這原因」竟遭罰500元 百萬網紅鳴不平：難道要走田裡？

桃園市一名網友今年清明節步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元，最近收到罰單，百萬網紅Cheap今天為該網友發聲「鳴不平」，引發網友熱議批評「太誇張、行人要走田裡嗎」、「中華民國警察太優秀了」！網紅Cheap表示，網友清明掃墓，在小路上被後方來車撞上，結果幾個月後，被楊梅分局交通隊開罰500元，理由是違反道交條例無正當理由，在未畫設人行道的道路不靠邊通行。

桃園市警局楊梅交通分隊今天下午表示，這起交通事故發生在今年4月5日清明節，地點在新屋區五美路，汽車與行人事故，一方向市警局交通大隊申請事故初步分析研判表，該分隊依交通大隊事故處理組的事故分析判認定，對行人開單告發500元，當事如認為有議或不合理，仍可循正常管道申訴，如果真是不合理還可撤銷。

據貼文資料，今年清明節，一名網友與家人前往新屋區掃墓，在五美路僅容一車行駛的小路，網友走在馬路邊，突遭後方行駛的轎車撞傷，腹部擦挫傷，楊梅交通分隊開單告發，指出舉發日期6月22日，到案日期8月6日，警方依道安處罰條例第78條1項02款「無正當理由，在未畫設人行道的道路，不靠邊通行開罰。當事人還被警方威脅公布名字，當事人表示，實際上當地根本沒有人行道，他只能走路邊。

Cheap貼文表示，「行人沒靠邊被罰500」，在這種小路，車子就是要慢慢開，不知道在急什麼，又是汽車最大嗎？這叫沒靠邊，以後都要走在田裡，才不會被開罰吧，「請楊梅交通隊的員警示範一下，這條路如何走不會被罰」。

Cheap貼文之後引發網友熱議，網友紛紛留言說「太誇張！」、「中華民國警察太優秀了」，一名網友譏諷，「汽車撞行人，行人竟是主要肇事原因」，也有網友酸說，「用500元教訓不走田裡的行人嗎？」，更有網友說，以後行人在這種沒有人行道的地方被撞，大家一起來提國賠。