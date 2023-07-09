快訊

地牛續翻身！東南部海域15:52規模4.1地震 最大震度3級

星二代殺警服外役監惹議 法務部稱絕無耍特權：不是一個人說了算

台東男子街頭持刀攻擊妙齡女 被害人多處刀傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人走路被撞傷「這原因」竟遭罰500元 百萬網紅鳴不平：難道要走田裡？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市一名網友今年清明節步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元，最近收到罰單，百萬網紅Cheap今天為該網友發聲「鳴不平」，引發網友熱議批評「太誇張、行人要走田裡嗎」、「中華民國警察太優秀了」！網紅Cheap表示，網友清明掃墓，在小路上被後方來車撞上，結果幾個月後，被楊梅分局交通隊開罰500元，理由是違反道交條例無正當理由，在未畫設人行道的道路不靠邊通行

桃園市警局楊梅交通分隊今天下午表示，這起交通事故發生在今年4月5日清明節，地點在新屋區五美路，汽車與行人事故，一方向市警局交通大隊申請事故初步分析研判表，該分隊依交通大隊事故處理組的事故分析判認定，對行人開單告發500元，當事如認為有議或不合理，仍可循正常管道申訴，如果真是不合理還可撤銷。

據貼文資料，今年清明節，一名網友與家人前往新屋區掃墓，在五美路僅容一車行駛的小路，網友走在馬路邊，突遭後方行駛的轎車撞傷，腹部擦挫傷，楊梅交通分隊開單告發，指出舉發日期6月22日，到案日期8月6日，警方依道安處罰條例第78條1項02款「無正當理由，在未畫設人行道的道路，不靠邊通行開罰。當事人還被警方威脅公布名字，當事人表示，實際上當地根本沒有人行道，他只能走路邊。

Cheap貼文表示，「行人沒靠邊被罰500」，在這種小路，車子就是要慢慢開，不知道在急什麼，又是汽車最大嗎？這叫沒靠邊，以後都要走在田裡，才不會被開罰吧，「請楊梅交通隊的員警示範一下，這條路如何走不會被罰」。

Cheap貼文之後引發網友熱議，網友紛紛留言說「太誇張！」、「中華民國警察太優秀了」，一名網友譏諷，「汽車撞行人，行人竟是主要肇事原因」，也有網友酸說，「用500元教訓不走田裡的行人嗎？」，更有網友說，以後行人在這種沒有人行道的地方被撞，大家一起來提國賠。

桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書
桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書
桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書
桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書
桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書
桃園市新屋區行人步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元！百萬網紅Cheap發聲「鳴不平」。圖／取自Cheap臉書

人行道 桃園 罰單 警察

延伸閱讀

陸財經網紅起底Bruce偽富豪　李玟二姊再揭「靠我妹捧上富豪榜」

桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 環保局允明年改善

3名越南移工台中落海失蹤多日 昨在桃園新竹外海尋獲遺體

追蹤就抽送特斯拉！「撒錢型」破億網紅Threads粉絲超過祖克柏

相關新聞

行人走路被撞傷「這原因」竟遭罰500元 百萬網紅鳴不平：難道要走田裡？

桃園市一名網友今年清明節步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元，最近收到罰單，百萬網紅Cheap今天為該網友發聲「鳴不平」，引...

國5北向彭山隧道4車連環撞 紫爆嚴重塞車變大型停車場

高速公路局說，下午1時56分，國道5號北向13K彭山隧道內，有4輛自小客車追撞事故，占用內線，事故處理中，請用路人小心駕...

台3線苗栗獅潭段3輛大重機事故 1命危2輕傷

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午11點左右，3輛大型重型機車發生事故，造成1名騎士現場失去生命跡象，送苗栗市大千醫院搶救，...

北市大安區媽媽帶著5歲兒墜樓雙亡 同睡胞姊不知母子不見了

台北市大安區和平東路一段某巷內，今天凌晨3點多有民眾聽聞巨大聲響，發現是兩人從高處墜樓倒在地上嚇得報警，警方趕抵發現是媽...

影／桃園台61線飆仔出沒 見警圍捕全逆向鳴笛挑釁

桃園市大園台61線今凌晨出現大批改裝機車競速妨害安寧，見警方到場，不但逆向穿梭車陣逃逸，沿途還鳴按喇叭，挑釁意味濃厚；大...

糗大了！討債找錯人還在住處貼文宣 男吃上官司又挨罰

許姓男子為向他人催討債務，被控涉嫌到與債務糾紛無關謝姓被害人住處敲門討債，還在門口信箱任意張貼討債文宣。法官認為許藉端滋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦