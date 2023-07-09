騎機車越雙白線挨罰 高雄男PO網討拍網一面倒挺「他」

陳姓男子今年3月間騎機車行經高雄市大寮區鳳林三路，為了超車跨越雙白線，遭後方騎士檢舉，陳接600元罰單，昨在網路貼文討拍，指只是超車一下馬上切回去，罵檢舉者吃飽太閒，結果網友幾乎一面倒挺檢舉人，指「違規就違規，一秒也一樣」。

陳姓男子昨晚在臉書社團「高雄人大小事」貼文附上罰單照片，指3月下旬在大寮鳳林三路，只是超車一下出雙白線後馬上切回去，就被後面騎車頭戴安全帽式的行車記錄器臭XX拍下這張，檢舉罰600塊。

陳男並指，這年頭檢舉又沒有獎金，但路上還是有一堆吃太飽的在趴趴照！陳貼文討拍，結果引發兩派網友論戰，多數網友挺檢舉人。

有網友毫不留情認為，「要感謝這些檢舉人，才能讓一些愛違規又自認沒錯的人知道自己錯在哪裡，管你有沒有佔用，你一騎上去就是違規，算你倒楣剛好後面有人拍照檢舉」。

有網友直指，「雙白線禁止變換車道」，陳回覆「花錢長知識」，但也有網友跟著陳男罵檢舉人，陳隨即回文「其實他沒有佔用雙白線，而是前面的機車騎太慢，超車過去之後就立即切回去機車道，就這樣也要檢舉」，結果被網友吐槽「若是單白線切換車道沒打方向燈，檢舉一樣有效，更何況是雙白線，連切換車道都不行的」。

網友質疑陳男騎車跨越雙白線的行為「當初駕照怎麼考過的」；也有網友毫不客氣地指出，「違規就是違規，一秒也是一樣，去繳錢吧」。

高市交通大隊警方指出，依據道路交通管理處罰條例第48條，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，未依標誌、標線、號誌指示行駛，可罰600元到1800元罰鍰，且要記違規一點。