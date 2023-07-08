傳動軸突斷裂...曳引車卡中山橋引道 1個半小時修復通行

今天下午饒姓司機開著一輛載滿鋼材的曳引車，沿著新北市三重區中華路往林口方向駛去，途中行經中山便橋引道處，傳動軸突然斷裂，整輛車卡困在引道上動彈不得，警方獲報派員前往交管，前後花了一個半小時，曳引車才修復完畢，恢復通行。

據了解，饒姓男子（41歲）今天下午3時許，開著一輛載滿鋼材的曳引車，一路從新北市三重區準備載運的新莊區某工地，途中行經三重區中華路才剛開上中山便橋引道處，傳動軸卻突然斷裂。

曳引車卡困在引道上動彈不得，一度造成後方車流嚴重回堵。警方獲報派員前往交管，由於車體太大無法動用大型拖吊車前來把車拖離。只好就近找來修車技師，前後花了一個半小時約莫下午4時26分左右，曳引車傳動軸才修復完成，現場排除車況恢復通行。