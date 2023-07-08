傳動軸突斷裂...曳引車卡中山橋引道 1個半小時修復通行
今天下午饒姓司機開著一輛載滿鋼材的曳引車，沿著新北市三重區中華路往林口方向駛去，途中行經中山便橋引道處，傳動軸突然斷裂，整輛車卡困在引道上動彈不得，警方獲報派員前往交管，前後花了一個半小時，曳引車才修復完畢，恢復通行。
據了解，饒姓男子（41歲）今天下午3時許，開著一輛載滿鋼材的曳引車，一路從新北市三重區準備載運的新莊區某工地，途中行經三重區中華路才剛開上中山便橋引道處，傳動軸卻突然斷裂。
曳引車卡困在引道上動彈不得，一度造成後方車流嚴重回堵。警方獲報派員前往交管，由於車體太大無法動用大型拖吊車前來把車拖離。只好就近找來修車技師，前後花了一個半小時約莫下午4時26分左右，曳引車傳動軸才修復完成，現場排除車況恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言