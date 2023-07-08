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59歲遊客清境旅遊昏迷 警消路旁搶救仍告不治

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣清境地區今天上午有名59歲遊客疑似身體不適，由民宿業者開車下山就醫，行經霧社時失去呼吸心跳，由仁愛消防分隊協助急救，並緊急送往台中榮總埔里分院急救仍告不治，是否天氣炎熱或因高山地區早晚氣候變化大引發猝死，將由檢警相驗釐清。

昨天24節氣小暑，平地酷熱難受，許多民眾到山區避暑。59歲呂姓男子昨晚和妻子到清境地區旅遊，晚間居住民宿時，便感到身體不適，前往霧社急診中心治療。今天上午症狀加劇，由民宿業者開車載送下山就醫，9時40分行經霧社時，失去呼吸心跳，業者趕緊向仁愛警分局和消防分隊求助。

警消合作將他抬出車外以心肺復甦術搶救，霧社診所醫護協助插管、施打強心針及使用自動體外心臟去顫器AED，並由救護車送往台中榮總埔里分院急救，但經過搶救仍不幸死亡，仁愛警分局報請檢察官，將在明天相驗確認死因。

仁愛警分局長林文智說，近來進入夏季高溫，許多民眾選擇到山區旅遊兼避暑，但高山早晚溫差非常大，呼籲民眾要隨時注意身體狀況，若身體不適勿勉強遊玩應儘速就醫，才能避免遺憾發生。

59歲遊客身體不適，由民宿業者載送下山就醫，行經霧社時失去呼吸心跳，警消當街搶救。圖／仁愛警分局提供
59歲遊客身體不適，由民宿業者載送下山就醫，行經霧社時失去呼吸心跳，警消當街搶救。圖／仁愛警分局提供
59歲遊客身體不適，由民宿業者載送下山就醫，行經霧社時失去呼吸心跳，警消當街搶救。圖／仁愛警分局提供
59歲遊客身體不適，由民宿業者載送下山就醫，行經霧社時失去呼吸心跳，警消當街搶救。圖／仁愛警分局提供
59歲遊客陷入昏迷，仁愛警分局和消防隊員當街搶救。圖／仁愛警分局提供
59歲遊客陷入昏迷，仁愛警分局和消防隊員當街搶救。圖／仁愛警分局提供

台中榮總 民宿 清境

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