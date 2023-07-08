騎機車擦撞路旁郵務車 台南六旬男頭部重創送醫不治
昨天下午5時21分台南中西區健康路一段水交社郵局前發生一起車禍，61歲黃姓男子騎機車，沿健康路一段東向西外側車道行駛，擦撞停放路旁卸送郵件的郵務車，安全帽疑似撞及該車螺栓凸出部位而破裂，頭部重創，現場遺留大量血跡，黃男送醫後不治。警方表示，肇事原因仍待釐清。
警方調查，案發後，黃男經救護車送往醫院救治後仍宣告不治，黃男及貨車周姓駕駛經抽血及酒酒精測試結果均無飲酒情形。警方指出，案件已報請檢察官相驗，釐清死因外，詳細肇事原因也將後續調查釐清。
案發時，郵務車剛好停在郵局，周姓駕駛下車卸送郵件，路邊邊線為白線，有緊靠路旁。而郵務車依道路交通安全規則第113條，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制。
據了解，案發時為下班尖峰時段，黃男並未陷身車陣之內，當下是一個人騎機車經該路段，何以擦撞路旁郵務車，警方表示，肇事原因仍待釐清。
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