影／瑪莎拉蒂刺青男車禍送醫 與女友吵架竟罵醫護、脫褲大鬧醫院

22歲鄧姓男子今凌晨駕駛瑪莎拉蒂休旅車，在台74中彰快速道路霧峰段車禍送醫後，竟大鬧亞洲大學附屬醫院急診室，疑與女友感情糾紛找醫院出氣，上演辱罵醫護、翻桌、脫褲等脫序行為，警方獲報後，以快打警力制伏，醫院將向鄧男求償，警方詢問後依法送台中地檢署偵辦。

鄧姓男子今凌晨0時44分駕駛瑪莎拉蒂休旅車，在台74中彰快速道路霧峰往太平路段，擦撞前方BMW轎車後，失控滑行數百公尺停在路肩。警方獲報後到場，鄧姓男子頸部受傷，被追撞的施姓男子胸悶身體不適，但未就醫。兩人酒測值皆為0，詳細事故原因、肇事責任仍待調查釐清。。

根據監視器畫面，鄧姓男子送醫後，先是在急診室翻桌、咆哮等，後待警方趕到後，又在院區內脫衣、脫褲，露出身上刺青，後被警方制伏。

亞大醫院說明，今天凌晨發生醫療暴力事件，一名男患者接連在院內治療區及等候區大聲咆哮，不僅破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，更嚴重干擾醫療行為，造成醫護人員、病患、家屬及員工驚恐害怕，甚至被迫中斷醫療行為。

院方指出，經調閱監視器畫面釐清案發狀況，患者就醫過程態度極為不配合，數度對醫護人員粗口辱罵，並於離院前，出現連串脫序行為，造成醫護極大心理壓力。感謝霧峰警方全力協處到場處理暴力事件，並將尋求司法途徑，嚴厲譴責醫療暴力行為，將堅守醫療暴力零容忍立場，為就醫安全把關。

警方說明，今天凌晨發生醫療暴力事件，鄧男疑因與女友感情糾紛，情緒不穩，裸露上半身，拿安全帽在急診外揮舞，出現翻桌、脫褲等脫序行為，破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，警方獲報後，以快打警力制伏，醫院將向鄧男求償，警方詢問後，依法送台中地檢署偵辦。