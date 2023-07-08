影／又見醫療暴力！台中刺青男翻桌脫褲大鬧醫院 下場慘了

台中市亞洲大學附屬醫院今天凌晨發生醫療暴力事件，身上有刺青的鄧姓男子疑因與女友感情糾紛，情緒不穩，裸露上半身，拿安全帽在急診外揮舞，出現翻桌、脫褲等脫序行為，破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，警方獲報後，以快打警力制伏，醫院將向鄧男求償，警方詢問後，依法送台中地檢署偵辦。

台中市警局霧峰分局呼籲，對於醫療暴力，甚至約束病人以執行醫療行為的設備等，都有可能已經觸犯醫療法而有行政、刑事及民事責任。

亞大醫院說，今天凌晨發生醫療暴力事件，一名男性患者接連在院內治療區及等候區大聲咆哮，不僅破壞醫院自動門、桌椅、醫療器材等公物，更嚴重干擾醫療行為，造成醫護人員、病患、家屬及員工驚恐害怕，甚至被迫中斷醫療行為。

院方指出，經調閱監視器畫面釐清案發狀況，患者就醫過程態度極為不配合，數度對醫護人員粗口辱罵，並於離院前，出現連串脫序行為，造成院內同仁極大心理壓力。感謝霧峰警方全力協處到場處理暴力事件，並將尋求司法途徑，嚴厲譴責醫療暴力行為，以維護醫療人員人身安全，同時將持續堅守醫療暴力零容忍立場，共同為就醫安全把關。

警方說，警方獲報立即組合快打警力前往處置，到場迅速制伏並實施保護管束鬧事者後，詢問案情得知車禍傷患鄧姓男子與女友感情糾紛而情緒不穩，拿安全帽在急診室門口外胡亂揮舞、咆哮，警衛勸阻制止並通知警方。