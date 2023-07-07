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影／不滿刺青師追前女友 醋男夥兩友上門理論打傷人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

不滿刺青師石姓男子追前女友，醋意大發的王姓男子昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人，警詢後依傷害及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局昨天下午近3時獲報，板橋區觀光街發生打架糾紛，線上巡邏警力獲報迅速前往，員警趕抵時，3名涉嫌動手打人男子已逃離現場，只剩被害的石姓男子（37歲）頭部撕裂傷、手腳多處擦傷，癱坐在一間機車行內。

據了解，涉嫌動手打人的王姓男子（38歲）疑因不滿已分手的前女友林姓女子與在觀光街經營刺青店的石男過從甚密，才會導致二人感情生變而分手，昨天夥同友人郭姓男子（46歲）、洪姓男子（39歲）二人登門理論。雙方疑似一言不合起口角爭執，石男遭王男3人聯手毆打，一路從刺青店打到對面的機車行，石男不敵眾人圍毆受傷。

警方6日晚間通知涉嫌動手打傷人的王男及郭男到案說明，王男坦承係因感情糾紛，才會召集郭男及洪男等2名友人陪同，因一言不合，王男、郭男及洪男徒手與石男互毆。

王男到案後表示自已也有受傷，也對石男提告，警詢後將石男與王男和郭男3人依傷害及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追緝在逃洪男到案說明。

不滿刺青師石姓男子追前女友，醋男王姓男子（左二）昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
不滿刺青師石姓男子追前女友，醋男王姓男子（左二）昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
不滿刺青師石姓男子（左）追前女友，醋男昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
不滿刺青師石姓男子（左）追前女友，醋男昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
不滿刺青師石姓男子追前女友，醋男昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
不滿刺青師石姓男子追前女友，醋男昨夥同兩名友人上門理論，涉嫌動手打傷石男，新北市海山警力獲報後循線逮人。記者王長鼎／翻攝

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